Łatwy przepis na domowy falafel. Przygotuj ten wegański przysmak w domu

Ziarna ciecierzycy są bogatym źródłem białka, dlatego falafel to sycące danie. Do przyrządzania potrawy wykorzystuje się namoczone, ale wciąż surowe ziarna ciecierzycy.

Jaką ciecierzycę wybrać do przygotowania falafeli?

W Polsce można zakupić ciecierzycę w puszcze, lub w formie twardych, suchych ziaren. Te, przed przyrządzeniem z reguły namacza się w wodzie nawet dobę, a następnie długo gotuje do otrzymania pożądanej konsystencji. Namoczoną ciecierzyce należy zmielić, wykorzystując maszynkę do mielenia mięsa lub robot kuchenny. Zmieloną ciecierzycę można przyprawić w dowolny sposób. Najczęściej jednak dodaje się do niej świeżą kolendrę, sól, pieprz i czosnek.

Dlaczego warto jeść ciecierzycę?

Ciecierzyca z powodzeniem może zastąpić mięso. Jest doskonałym źródłem białka, węglowodanów złożonych, a także nienasyconych kwasów tłuszczowych. Zawiera także znaczne ilości fosforu, witaminy B9, żelaza, cynku, magnezu oraz potasu. Ponadto ciecierzyca jest:

niskokaloryczna – zawiera 46 kalorii na porcję (ok.28 gramów)

ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomaga kontrolować poziom cukru we krwi

zawiera rozpuszczalny błonnik, który pomaga zmniejszyć poziom trójglicerydów i poziomu „złego” cholesterolu

jest źródłem saponin, które są związkami roślinnymi, mogącymi pomóc w zapobieganiu rozwojowi niektórych nowotworów

Przepis: Falafel Przepis Ani Starmach na domowy falafel Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Bliskowschodnia Czas przygotowania 45 min. Liczba porcji 2 Składniki 1 szklanka namoczonej przez noc ciecierzycy

3 marchewki

4 chlebki pita

0.5małej cebuli

0.5 łyżeczki proszku do pieczenia

0.5 łyżeczki soku z cytryny

1łyżka posiekanej natki pietruszki

1łyżeczka tymianku

2 łyżki oliwy z oliwek

3 łyżki bułki tartej

1ząbek czosnku

1duża szczypta kuminu

1garść kiełków (rzeżuchy, rzodkiewki, buraka)

olej do smażenia

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotuj marchewkęMarchewki obierz (lub dokładnie wyszoruj), przekrój na połówki, skrop oliwą z oliwek. Dodaj tymianek i sól. Upiecz marchewkęWłóż marchewkę do piekarnika o temperaturze 180 stopni na 30 minut. Przygotuj ciecierzycęNamoczoną ciecierzycę wrzuć do miski robota kuchennego, dodaj pokrojoną cebulę, czosnek, pietruszkę, sok z cytryny, sól, pieprz, całość zmiksuj. Uformuj kuleczki z ciecierzycyZ masy lep małe kuleczki, obtaczaj je w bułce tartej, smaż na oleju na złoty kolor. Podgrzej chlebki pitaChlebki pita podgrzej w piekarniku lub na patelni, nafaszeruj falafelami, marchewką, dodaj kiełki, skrop oliwą!

