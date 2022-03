Pomoc bez glutenu. Jest wsparcie dla osób z Ukrainy, które są na diecie bezglutenowej

Na specjalnych ulotkach w języku polskim, ukraińskim i angielskim są najważniejsze informacje, które mogą przydać się osobom na diecie bezglutenowej. Także te dotyczące jasnego komunikowania swoich potrzeb i właściwego odczytywania informacji podanych na etykietach produktów spożywczych. Ale to nie wszystko. Polskie Stowarzyszenie dla Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej cały czas prowadzi zbiórkę żywności, która trafi do uchodźców w Polsce i do tych, którzy zostali w Ukrainie. Pomóc może każdy.

Bezglutenowa pomoc dla Ukrainy

"Od wybuchu wojny jesteśmy w kontakcie z osobami z Ukraińskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią, które poinformowało swoich członków w Ukrainie i tych, którzy przyjeżdżają do Polski na swoim FB o możliwości otrzymania pomocy. Nasi wolontariusze zajęli się wsparciem osób przyjeżdżających do Polski. Przeprowadziliśmy już wiele interwencji. Paczki są przekazywane, a osoby oferujące pomoc kontaktowane z tymi, którzy potrzebują wsparcia. Prosimy o zgłaszanie nam wszystkich potrzebujących osób z Ukrainy na diecie bezglutenowej" – pisze na swoich stronach stowarzyszenie.

Szykowane są także transporty żywności, które jadą do ogarniętej wojną Ukrainy.

Każdy może pomóc – trwa zbiórka bezglutenowej żywności dla Ukrainy

Stowarzyszenie zbiera żywność, która jest przekazywana uchodźcom będącym w Polsce, ale też osobom na dietach bezglutenowych, które są obecnie w Ukrainie. Żywność bezglutenową (ale także bez laktozy i bez cukru) można dostarczać do warszawskiego biura stowarzyszenia na Ursynowie (ul. Na Uboczu 28, lokal U-C4, od poniedziałku do soboty w godzinach 9-17). Potrzebne są przede wszystkim produkty długoterminowe. „Bardzo prosimy o żywność z długim terminem ważności. Wśród produktów, które przekazujemy potrzebującym są chleby, mąki, krakersy, makarony, wędliny niewymagające chłodzenia, dania gotowe do spożycia po podgrzaniu oraz słodycze dla dzieci” – informuje stowarzyszenie.

Gdzie szukać pomocy dla uchodźców na diecie bezglutenowej?

Przyjąłeś pod swój dach osobę na diecie bezglutenowej? Znasz taką osobę w swoim otoczeniu? Polskie Stowarzyszenie dla Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej uruchomiło specjalne telefony i maila, gdzie można zwrócić się po pomoc. To numery telefonów: +48 509 305 875 lub +48 571 329 308 oraz skrzynka mailowa: pomocukrainie@celiakia.pl.

Stowarzyszenie prosi także o pomoc w dystrybuowaniu ulotki wszędzie tak, gdzie są uchodźcy z Ukrainy.

