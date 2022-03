Chcesz schudnąć? Nie pomijaj tego posiłku

Przez lata dietetycy zalecali, żeby zjeść pierwszy posiłek, nie później niż godzinę po przebudzeniu. Jeśli zwlekasz ze zjedzeniem śniadania, to poziom cukru we krwi rośnie, a wraz z nim uczucie głodu i chęć na wysokokaloryczną żywność. Najnowsze badania sugerują, że efekty odchudzające przynosi też przesunięcie śniadania na późniejszą godzinę, bo w ten sposób przedłuża się naturalny okres postu, który występuje podczas snu. Aby uzyskać optymalne rezultaty, stwierdzono, że „okienko” między ostatnim a pierwszym posiłkiem powinno wynosić co najmniej 12 godzin.

Czy śniadanie można pominąć?

Śniadanie to wciąż, według dietetyków, najważniejszy posiłek w ciągu dnia. Są zgodni co do tego, że nie należy go pomijać.

Obfite czy lekkie śniadanie, którą opcję wybrać?

Po 8 do 10 godzinach nocnego postu zdrowe i obfite śniadanie rano może pomóc zwiększyć metabolizm i spalić tłuszcz – wskazują dietetycy. Zapobiegnie też podjadaniu niezdrowych rzeczy przed obiadem. Jedzenie obfitego śniadania i lekkiej kolacji zapobiega otyłości i pomaga zachować formę. Przysłowie „Jedź śniadanie jak król a kolację jak biedak” jest więc nadal aktualne.

Jakie skutki ma pominięcie śniadania?

Pomijanie posiłku spowalnia metabolizm i sprawia, że powoli spalasz tłuszcz. Jeśli więc stosujesz „dietę okienkową”, nie zapomnij, żeby po 12 czy 14 godzinach postu zawsze zjeść śniadanie. Dietetycy podpowiadają, że aby zachować odpowiedni odstęp czasu między śniadaniem a kolacją, kolację można zjeść o wcześniejszej porze.

Co zrobić, żeby nie wpaść w pułapkę odchudzania?

Dietetycy przestrzegają, żeby nie dać się skusić na „cudowne” diety odchudzające, które obiecują szybką utratę wagi i z tego powodu wydają się kuszące. W większości przypadków nie są to diety dobrze zbilansowane i wykluczają z jadłospisu całe grupy pokarmów. Na dłuższą metę nie przynosi to korzyści.

Jeśli twoja waga nie spada mimo stosowania różnych diet, sprawdź, czy produkty light, których używasz, nie zawierają cukru lub sztucznych słodzików, które zaburzają metabolizm.

Pamiętaj, że zdrowa dieta jest sposobem odżywiania, który mamy wprowadzić na stałe, a nie na tydzień czy dwa. W przeciwnym razie musisz liczyć się z tym, że na stałe nie zgubisz zbędnych kilogramów.

