Ile kawy możesz wypić, jeśli karmisz piersią? Limit ucieszy kawoszki, ale jest jeden haczyk

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) uznaje, że bezpieczne dla zdrowia, dzienne spożycie kofeiny to ok. 400 mg, czyli mniej więcej od 3 do 5 filiżanek kawy. Jednak ta ilość nie dotyczy kobiet w ciąży i tych, które karmią piersią. Tu limit jest niższy.

Czy kobieta karmiąca może pić kawę?

Dobra wiadomość dla wszystkich miłośniczek kawy jest taka, że tak – można pić kawę w ciąży i podczas karmienia piersią. Jednak młoda mama powinna zachować czujność, jeśli chodzi o dawkę kofeiny przyjmowaną w ciągu dnia. Zgodnie z zaleceniami EFSA, w czasie ciąży i podczas karmienia piersią należy ograniczyć spożycie kofeiny ze wszystkich źródeł do 200 mg dziennie. W jaki sposób pilnować tego limitu? Standardowej wielkości filiżanka kawy zawiera około 75-100 mg kofeiny – wypicie dwóch zbliża więc kobietę do osiągnięcia dopuszczalnej porcji.

Nie wystarczy jednak kontrolować jedynie ilości wypijanej kawy. Trzeba wiedzieć, że kofeina to naturalnie występujący związek organiczny, który jest bardziej powszechny, niż może się wydawać. Źródłami kofeiny są również ziarna kakaowca, nasiona koli, liście herbaty czy owoce guarany. Ilość kofeiny w napojach kawowych także jest zróżnicowana – na przykład filiżanka naparu z robusty zawiera jej nieco więcej niż kawa zaparzona z ziaren arabiki.

Jak pogodzić picie kawy z karmieniem piersią?

Odżywianie w pierwszych miesiącach życia dziecka ma kluczowe znaczenie dla jego zdrowia, a mleko matki jest ukazywane jako najlepsze źródło pożywienia dla niemowląt. Ponieważ kofeina przenika do mleka matki, nie dziwią pytania o bezpieczeństwo malucha. Nie stwierdzono jednak istotnego wpływu kawy wypijanej przez matkę na tętno czy rytm dobowy dziecka.

Ciąża i okres karmienia piersią wymagają szczególnej troski o zdrowie, dlatego jadłospis przyszłej mamy najlepiej skonsultować z lekarzem prowadzącym. Należy też pamiętać, aby nie przekraczać limitu maksymalnie 2 filiżanek kawy dziennie. Warto przy tym uważać na inne produkty, które mogą zawierać kofeinę, jak herbata czy czekoladowe batoniki.

Czytaj też:

5 właściwości zdrowotnych kawy, których nie znałeś. Ostatnia cię zaskoczy