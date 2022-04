Zadbaj o zdrowie jelit! Włącz do diety 6 produktów prebiotycznych

Żywność prebiotyczna dba o utrzymanie równowagi mikroflory w jelitach. Prebiotyki ułatwiają namnażanie się pożytecznych bakterii jelitowych, co korzystnie wpływa na metabolizm, zapobiega wielu chorobom, a nawet pomaga w walce ze stresem. Zobacz, jakie produkty prebiotyczne powinny znaleźć się w twojej diecie.

Probiotyki to żywe mikroorganizmy, które wywierają korzystne działanie na nasz organizm. Zaliczamy do nich: bakterie i drożdże. Źródłem probiotyków są m.in.: jogurt, kefir, maślanka, ser dojrzewający, kapusta kiszona, kimchi, chleb na zakwasie, miso, kombucha, piwo i wino.

Zwiększają natomiast wchłanianie wapnia, żelaza i magnezu pochodzącego z pożywienia, a także oddziałują korzystnie na metabolizm glukozy i białek w wątrobie. Stymulują też jelita do wydalania zbędnych produktów przemiany materii. Badania wskazują, że pobudzają do działania nasz układ odpornościowy.

Prebiotyki to takie składniki pokarmu, które nie ulegają strawieniu w przewodzie pokarmowym. Należą do nich naturalnie występujące w żywności węglowodany : oligosacharydy i polisacharydy, m.in.: