Objadasz się? Ten nałóg można wyleczyć. Oto rekomendowane metody

Sięganie po jedzenie w celu uspokojenia emocji jest powszechnym mechanizmem, występuje na całym świecie, niezależnie od rasy, płci, wieku oraz wagi ciała. Eksperci twierdzą, że zaburzenia związane z objadaniem się coraz częściej zaczynają pojawiać się już u nastolatków. Problem dotyka głównie kobiet, ale nie są wolni od niego również mężczyźni.

Problem osób otyłych

Wśród tych, którzy zmagają się z zaburzeniem objadania się około dwie trzecie to osoby otyłe. Badania pokazały, że aż 30 proc. osób, które zgłaszają się na leczenie z powodu zbyt dużej wagi, zmaga się z tym problemem.

Ważne jest zdrowie psychiczne

Wiele osób z zaburzeniami objadania się ma również problemy ze zdrowiem emocjonalnym lub psychicznym. Cierpi na depresję, lęki, chorobę afektywną dwubiegunową i nadużywa substancji psychoaktywnych. Problem dotyczy też osób, które nie radzą sobie ze stresem, mają zaniżoną samoocenę, wstydzą się własnego ciała.

Poczucie winy

Ludzie, którzy objadają się, tracą kontrolę nad tym ile, a nawet co jedzą. Często jedzą sami, w ukryciu. Są zawstydzeni swoim zachowaniem i starają się ukryć to co robią przed przyjaciółmi, a nawet rodziną.

Objadanie się to nie bulimia

Objadania się nie należy mylić z bulimią. Chociaż w jednym i drugim przypadku dochodzi do niekontrolowanych napadów jedzenia, to kluczową różnicą jest to, że osoby z bulimią „oczyszczają się” po takich incydentach doprowadzając się do wymiotów czy wypróżnień.

Jak wyjść z nałogu?

Postawienie diagnozy



Objadanie się to zaburzenie, które można wyleczyć. Pierwszym krokiem jest postawienie właściwej diagnozy przez lekarza na podstawie przeprowadzonego wywiadu. Nie zostawaj więc w domu ze swoim problemem i nie ukrywaj go!





Terapia



W leczeniu uzależnień, a za takie jest uznawane niekontrolowane objadanie się, kluczową rolę odgrywa praca z psychiatrą lub psychologiem. Zalecane są w takich przypadkach dwa rodzaje terapii: poznawczo- behawioralna, mająca na celu zmianę negatywnych wzorców myślowych oraz terapia interpersonalna, która pomaga w rozwiązaniu problemów w relacjach międzyludzkich.



Praca z dietetykiem



Objadanie się może prowadzić do znacznego przyrostu masy ciała. Osoby, które mają ten problem, powinny skorzystać ze specjalistycznego programu odchudzania. Zaleca się im również skorzystanie z profesjonalnych porad dietetycznych, aby nauczyć się zdrowych nawyków żywieniowych. Pomoc w wychodzeniu z uzależnienia przynosi też prowadzenie dziennika żywności, czyli zapisywanie tego co się je.





Leki

Amerykańska Agencja Żywności i Leków FDA zatwierdziła lek o nazwie Vyvanse, który skutecznie ogranicza liczbę epizodów objadania się.

Badania wskazują, że również niektóre leki przeciwdepresyjne mogą pomóc w kontrolowaniu głodu i chęci objadania się.



