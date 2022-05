Dieta MIND to jedna z prawdziwie zdrowych diet. A to ze względu na działanie dla mózgu

Dieta MIND (Mediterranean-DASH Intervention for Neurodegenerative Delay) to jedna z nielicznych diet, które nie tylko odchudzają, ale także wyjątkowo korzystnie wpływają na stan zdrowia. „Technicznie” rzecz ujmując to pewnego rodzaju hybryda diet: śródziemnomorskiej i DASH.

Dieta śródziemnomorska znana jest jako jeden z najzdrowszych sposobów odżywiania na świecie. Opiera się na spożywaniu dużej ilości ryb, warzyw, owoców, zdrowego tłuszczu i chudego mięsa. Zakłada także picie dużej ilości wody i różnorodnych naparów. Śródziemnomorski styl odżywiania zakłada spożywanie niewielkich porcji, które pozwalają utrzymać ciało w dobrej formie.

Podobne założenia ma dieta DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), przy czym podkreśla się mocno jej walory lecznicze. Ma na celu wsparcie funkcjonowania układu krążenia oraz zapobieganie nadciśnieniu i innym chorobom z nim związanym. Z tego powodu ogranicza produkty wysokoprzetworzone, zawierając duże ilości sodu, tłuszczu i cukru oraz mające wysoki indeks glikemiczny.

Dieta MIND – korzyści dla mózgu

Dieta MIND (z ang. umysł) oznacza dietę odżywiającą mózg i zapobiegającą chorobom neurodegeneracyjnym, co potwierdziły badania naukowe. Jednym z zaleceń dla stosujących ją osób jest włączenie do codziennego jadłospisu produktów, które pozytywnie wpływają na pracę mózgu. Dieta MIND kładzie nacisk na porcje 10 zdrowych dla mózgu pokarmów w codziennym jadłospisie. Są to zielone warzywa liściaste, warzywa, orzechy, jagody, produkty pełnoziarniste, ryby, drób, oliwa z oliwek i... wino. Ogranicza za to spożycie czerwonego mięsa, masła, margaryny, sera, ciastek, słodyczy, smażonego lub niezdrowego jedzenia. Stawia nacisk na umiar i zwiększa spożycie zdrowej dla mózgu żywności. Połączenie chudego białka, Omega 3, przeciwutleniaczy i błonnika zmniejsza stany zapalne, co spowalnia postęp choroby Alzheimera. Nawet jeśli będziemy jej przestrzegać tylko do pewnego stopnia, znacznie zmniejszysz ryzyko wystąpienia tej choroby.

