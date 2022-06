To najgorszy ser dla twojego serca. Tak uważa dietetyk

Jeśli szukasz sposobów na złagodzenie ryzyka chorób serca, zmiana diety może być bardzo pomocna. Regularna aktywność fizyczna, ale też to, co jesz i pijesz, ma ogromne znaczenie dla zdrowia całego organizmu.

Który ser jest niezdrowy dla serca?

Zbyt duże spożycie sera może przyczynić się do kilku problemów, takich jak potencjalne komplikacje z sercem. Według Lauren Manaker, dietetyczki i autorki książek o jedzeniu, kremowe sery kanapkowe są najgorsze dla twojego serca. – Ser może być częścią zdrowej dla serca diety, o ile przestrzegane są odpowiednie wielkości porcji i są spożywane wraz z ogólnie zbilansowaną i zdrową dietą – podkreśla Manaker. I jednocześnie zaznacza, że to właśnie kremowe sery są jednym z najgorszych wyborów dla zdrowia serca. To wszelkie sery do smarowania kanapek, także kremowe serki topione.

Manaker wyjaśnia, że serek kanapkowy ma wysoką zawartość tłuszczów nasyconych i nie jest szczególnie bogaty w wiele mikroelementów. W zależności od składu, może zawierać też sporo cholesterolu – pojedyncza porcja (2 łyżki) takiego serka może zawierać 29 miligramów cholesterolu. Jeśli masz już do czynienia z chorobami serca, powinieneś ograniczyć spożycie cholesterolu do 300 miligramów dziennie. Chociaż 2 łyżki serka nie wydają się takie złe, uważaj, gdy cholesterol zaczyna się sumować we wszystkim, co zjadasz w ciągu dnia.

Jak wybrać zdrowszy ser?

To nie znaczy, że należy zupełnie zrezygnować z takich serów, jeśli je lubisz. Najważniejszy jest umiar. Warto też sprawdzać skład produktów. Na przykład ser z dodatkiem owoców może wydawać się zdrowy, ale zwykle zawiera wtedy dodatkową ilość cukru. Zawsze też warto wybrać ten produkt, który zawiera mniej tłuszczu.

