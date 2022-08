Tych produktów unikaj w upały. Rozgrzeją i wywołają intensywne poty

Dieta w gorące dni powinna być lekkostrawna, pełna świeżych warzyw i owoców. Warto jednak dokładnie zwrócić uwagę także na to, co dodajesz do potraw i czym przyprawiasz swoje dania.

Tych przypraw unikaj w upały

Przyprawy, które są idealne do rozgrzewających zimowo-jesiennych potraw, w upały tylko wzmogą odczuwanie ciepła i dodatkowo rozgrzeją organizm od środka. Unikaj lub ogranicz w swoich potrawach takie przyprawy jak:

pieprz,

chili,

ostra papryka,

cynamon,

imbir,

kurkuma,

gałka muszkatołowa,

goździki.

Zamiast tego postaw na świeże zioła, które dodatkowo dadzą uczucie chłodu. To np. mięta, bazylia, koperek czy natka pietruszki.

Te produkty sprawią, że pot będzie intensywny

Borykasz się z nadmiernym poceniem i przykrym zapachem? Może to być objaw choroby, więc nie lekceważ tego, ale zweryfikuj także to, co masz na talerzu. Niektóre produkty mogą nasilać problem, który w upalne dni stanie się jeszcze bardziej uciążliwy – zarówno dla ciebie, jak i dla otoczenia.

Produkty, które mogą nasilać nieprzyjemny zapach potu to m.in.:

czosnek,

cebula,

kapusta,

por.

Odwrotny efekt i ulgę przyniosą z kolei wymienione już zioła, tu szczególnie sprawdzi się świeża natka pietruszki. W upały należy także pamiętać o odpowiedniej ilości płynów i nie ograniczać ich w obawie o nadmierne pocenie.

Czego jeszcze unikać w gorące dni?

Na liście produktów, które lepiej odstawić w upały są przede wszystkim ciężkostrawne i tłuste potrawy, np. smażone mięso wieprzowe czy wołowe. Warto też ograniczyć białko w codziennej diecie, bo proces trawienia białka spowoduje, że organizm dodatkowo będzie się rozgrzewać od środka. Nie ma jednej, konkretnej diety na upały, ale wielu dietetyków radzi, aby latem postawić na bogatą w warzywa, owoce i zdrowe tłuszcze dietę śródziemnomorską (nie bez powodu okrzyknięto ją najzdrowszą dietą świata).

