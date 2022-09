Jedz 5 porcji warzyw i owoców dziennie – mówią dietetycy. Co to oznacza w praktyce?

O konieczności jedzenia warzyw i owoców przypomina serwis pacjencki pacjent.gov.pl. I podaje jednocześnie konkretne przykłady dotyczące wprowadzania zdrowych produktów do codziennych posiłków. Dlaczego jest konieczne? „Nasz organizm nie potrafi magazynować niektórych związków zawartych w warzywach i owocach (np. witaminy C). Dlatego jedz warzywa i owoce kilka razy w ciągu dnia. Tylko wtedy Twój organizm będzie mógł korzystać z zawartych w nich cennych składników przez cały dzień. A dzięki temu będziesz mieć ochronę przed chorobami” – tłumaczą eksperci

Ile to jest porcja warzyw?

Aby zapewnić sobie zdrowie, trzeba zjadać codziennie co najmniej 400–500 g warzyw i owoców, rozdzielonych na minimum 5 porcji. Przykłady porcji:

średniej wielości owoc (np. jabłko) lub kilka mniejszych sztuk (np. truskawki, czereśnie),

średniej wielości warzywo (np. marchewka),

około pół szklanki surówki lub sałatki,

szklanka soku.

Jak to wprowadzić w całodniowy jadłospis? Na przykład:

śniadanie – szklanka soku,

drugie śniadanie – jabłko i jogurt,

obiad – duża porcja gotowanych warzyw,

podwieczorek – miseczka sałatki owocowej,

kolacja – porcja surówki lub sałatki do kanapek.

Większość zalecanych porcji powinny stanowić warzywa. Odpowiednią proporcję warzyw do owoców to 3/4 do 1/4. Spożywaj w postaci surowej przynajmniej połowę dziennej ilości warzyw i owoców.

Po jakie warzywa i owoce najlepiej sięgać?

Im większa różnorodność zjadanych owoców i warzyw, tym więcej potrzebnych składników otrzyma organizm. Zastosuj prostą zasadę, by zwiększyć tę różnorodność – codziennie jedz warzywa i owoce ze wszystkich grup kolorystycznych:

fioletowe – np. bakłażan, śliwki, borówki,

zielone – np. brokuł, brukselka, kiwi,

czerwone – np. papryka, pomidor, truskawki,

pomarańczowe – np. marchew, dynia, pomarańcze,

białe – np. cebula, czosnek, jabłko, gruszka.

