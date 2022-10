Co dodać do jesiennej owsianki? Wypróbuj najlepsze sezonowe produkty

Owsianka to jeden z najbardziej uniwersalnych i zdrowych pomysłów na śniadanie. To danie nie musi być nudne! Sprawdź, co dodać do owsianki jesienią.

Ile domów, tyle pomysłów na owsiankę. Może być na wodzie, na mleku tradycyjnym lub na mleku roślinnym. Kluczem są dodatki, a z tymi można eksperymentować. 10 października przypada Światowy Dzień Owsianki. Jesienne pomysły na owsiankę Jesienią często potrzebujemy rozgrzewającego posiłku, Dlatego do owsianki w chłodny dzień dobrze jest dodać rozgrzewające przyprawy: np. cynamon i kardamon. Jesienne, sezonowe produkty, są dostępne w każdym warzywniaku i warto z nich teraz korzystać. Co można dodać do owsianki? Jabłka. To owsiankowy klasyk. Najlepiej pokrojone jabłka prużyć chwilę w towarzystwie miodu i cynamonu.

Śliwki węgierki. Można dodać surowe, a można je lekko podgotować, aż puszczą sok. Do śliwek możesz dodać odrobinę cynamonu i kakao.

Dynię. A najlepiej dyniowe puree doprawione odrobiną cytryny, miodu i korzennych przypraw. Do dyniowego puree można dodać również odrobinę tartego imbiru.

Winogrona. Prawdziwy skarb jesieni. Dodadzą owsiance świeżości i słodyczy. Najlepiej dodać do owsianki świeże owoce.

Orzechy. Wykorzystaj polskie klasyki, czyli orzechy włoskie i laskowe. Orzechy można wcześniej chwilę prażyć na rozgrzanej patelni.

Gruszki. Świeże lub duszone z miodem i kardamonem. Dlaczego warto jeść owsiankę? Rozpuszczalny błonnik w otrębach owsianych zmniejsza wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu, zmniejszając ryzyko chorób serca.



Duża ilość błonnika i białka zawartego w płatkach owsianych sprawia, że po zjedzeniu owsianki czujesz się pełny. Ponieważ czucie sytości utrzymuje się przez dłuższy czas, może wspierać odchudzanie.



Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu owsianka nie powoduje gwałtownych skoków cukru, przyczyniając się do regulowania jego poziomu we krwi.

Organiczny owies zawiera przeciwutleniające kwasy fenolowe, które mają wpływ na zwalczanie raka i chorób neurodegeneracyjnych.

Owsianka dostarcza także do organizmu cenne dla zdrowia witaminy i minerały, m.in. witaminy z grupy B, potas, wapń, magnez i żelazo. Czytaj też:

