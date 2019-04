Otaczaj się tymi zapachami. Pomagają schudnąć

Zapachy mają wielką moc. Doskonale wiedzą o tym producenci żywności, kosmetyków i popularnej, domowej chemii. Lubimy, gdy wokół nas roztacza się piękna woń, dlatego chętnie kupujemy perfumy, zapachowe proszki do prania, specjalne kapsułki, które wrzuca się do odkurzacza. Ogromne znaczenie ma dla nas zapach potrawy, którą jemy i odruchowo rezygnujemy ze zjedzenia tej, która w naszej ocenie brzydko pachnie. Kupujemy zapachowe zawieszki do muszli klozetowej i potrafimy spędzić godzinę w drogerii, wybierając odpowiedni zapach żelu pod prysznic lub antyperspirantu.

Czytaj także:

Chcesz schudnąć? Jedz to danie jak najczęściej

Moc zapachu

Zapachy, którymi się otaczamy, wpływają na nasze samopoczucie. Jedne wprowadzają nas w dobry nastrój (nie bez powodu powstały zapachowe świece), inne dodają nam tajemniczości. Są zapachy, które wzbudzają pożądanie i takie, które odstraszają. Jedne dodają nam energii i pobudzają do działania, inne wyciszają i relaksują. Są też takie, które sprzyjają występowaniu bólu głowy oraz takie, które ten ból łagodzą. Nie powinno więc dziwić, że niektóre zapachy mogą sprzyjać odchudzaniu.

Zapach a odchudzanie

Istnieje kilka zapachów, które wprowadzają w dobry nastrój. Kiedy czujemy się dobrze, jesteśmy zrelaksowani lub pełni energii, rzadziej sięgamy po słodkie lub kaloryczne przekąski. Oto kilka zapachów, które zasługują na szczególną uwagę:

Olejek miętowy – ten zapach pobudza nasze zmysły, poprawia koncentrację i skupienie uwagi. To dlatego, że pachnąca mięta pieprzowa stymuluje nerw trójdzielny. To z kolei wpływa na obszar mózgu odpowiedzialny za pobudzenie i może sprawić, że stajemy się czujniejsi i pełni energii. Warto w ciągu dnia wąchać olejek miętowy, by pobudzić organizm do działania.



Zapach klementynek – to jeden z najbardziej pozytywnych i pobudzających zapachów, a to dlatego, że owoce te są pełne kwasu cytrynowego.



Zapach grejpfruta – owoc ten polecany jest osobom na diecie odchudzającej, ponieważ przyspiesza metabolizm i zmniejsza apetyt. Olejek grejpfrutowy zmniejsza ochotę na słodycze, co z kolei może pomóc w utracie wagi w dłuższej perspektywie. Kiedy poczujesz nadchodzący głód, zwalcz go poprzez bezpośrednie wdychanie oleju grejpfrutowego.



Czytaj także:

Ta dieta może mieć fatalny wpływ na życie seksualne

Dobry nastrój a dieta i odchudzanie

Podczas odchudzania kluczowe jest nasze nastawienie, dlatego tak ważną rolę odgrywa tutaj nasze samopoczucie. Jeśli jesteśmy pozytywnie nastawieni i mamy dobry nastrój, łatwiej powstrzymamy się przed pokusami i będziemy przestrzegać diety. Dlatego też olejki eteryczne, które poprawiają samopoczucie mogą być bardzo przydatne. Aby jednak faktycznie schudnąć, konieczna jest zmiana codziennych nawyków. Należy przede wszystkim:

ograniczyć kalorie,



zadbać o regularną aktywność fizyczną,



pić dużo wody,



wybierać produkty pełne składników odżywczych i błonnika,



zrezygnować ze słodyczy, żywności wysokoprzetworzonej i tłustej,



wyeliminować alkohol.



Czytaj także:

Sprawdź, czy możesz cierpieć na niedobór witaminy D