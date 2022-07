Co daje spacer? Prosta i efektywna aktywność fizyczna

Regularne spacery to jedna z najlepszych i najzdrowszych rzeczy, które możesz i powinieneś zrobić dla swojego zdrowia. Aktywność fizyczna nie musi wiązać się z wielogodzinnymi, rowerowymi maratonami, bieganiem, wspinaczką górską czy hektolitrami potu, wylanymi na siłowni czy podczas zajęć zumby. Tak naprawdę, dla zachowania dobrego zdrowia i zmniejszenia ryzyka rozwoju wielu popularnych chorób, wystarczy regularne spacerowanie. A co lepsze – można je łatwo wpleść do swoich codziennych obowiązków.

Możesz przecież wyjść wcześniej z domu, wysiąść dwa przystanki wcześniej, pójść do sklepu, który znajduje się kilka ulic dalej, zamiast dreptać do najbliższego sklepu spożywczego. Możliwości jest wiele. Niezależnie od pory roku, spacer zawsze się sprawdza i jest najłatwiejszym sposobem na zapewnienie sobie codziennej dawki ruchu. Ze spacerowanie można też zrobić rodzinny rytuał, a dodatkową korzyścią będzie kontakt z przyrodą i wspólnie spędzony czas.

Dzięki regularnym spacerom, a także stosowaniu zbilansowanej diety można znacznie poprawić swoją kondycję fizyczną. Spacerowanie ma zbawienny wpływ na organizm, poprawia jego wydolność i sprzyja zachowaniu dobrej formy psychicznej. Co więcej, pozwala uniknąć kontuzji, które często towarzyszą uprawianiu różnych rodzajów sportu, dlatego zaleca się je dzieciom i osobom starszym.

Spacery

Spacer to zdrowie – w tym truizmie tkwi cała prawda na temat chodzenia. Spacer to przyjemna aktywność fizyczna, która nie wymaga ani specjalnych umiejętności, ani nie męczy organizmu. Osoby, które nie lubią sportu i niechętnie ćwiczą, powinny jak najwięcej spacerować, bo jest to czynność, która nie tylko pozwala zachować w dobrym zdrowiu i dobrej kondycji fizycznej organizm, ale również świetnie wpływa na psychikę. Pozwala spalić kalorie, wspomaga redukcję tkanki tłuszczowej, przynosi podobne efekty co trening, nie męcząc ani nie wywołując kontuzji. Osoby, które na myśl o wykonaniu treningu na siłowni, czują siódme poty, powinny jak najwięcej spacerować. Regularność w wykonywaniu tej aktywności pozwala przynieść podobne efekty co bieganie czy trening interwałowy. Ważne, by spacerować często!

Regularny spacer dotlenia organizm i sprawia, że do komórek ciała dociera więcej substancji odżywczych. Spacery poprawiają wydolność i sprawność mięśni, wzmacniają kręgosłup, przyspieszają metabolizm. W czasie spaceru świetnie znikają z organizmu napięcia i stresy, które mogą przyczyniać się do problemów ze snem, a także do pogorszenia kondycji psychicznej.

Jeśli masz wolne 30 minut dziennie, udaj się na spacer!

Korzyści ze spaceru – co daje chodzenie?

Codzienny spacer niesie szereg korzyści dla zdrowia:

poprawia kondycję psychiczną

poprawia kondycję fizyczną

redukuje stres



redukuje napięcie

poprawia nastrój

ułatwia zasypianie

dotlenia organizm

poprawia krążenie krwi

wzmacnia odporność



wzmacnia kości

zwiększa siłę i wytrzymałość mięśni

zapobiega sztywności stawów

wzmacnia kręgosłup

Jakie korzyści dla zdrowia dają codzienne, 30-minutowe spacery?

Regularne spacerowanie obniża poziom cukru we krwi i ogólne ryzyko cukrzycy. Spadnie też ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Uchronisz się przed żylakami. Chodzenie jest sprawdzonym sposobem zapobiegania powstawaniu nieestetycznych żylaków. System żylny obejmuje sekcję krążenia zwaną „drugim sercem”, która jest tworzona przez mięśnie, żyły i zastawki zlokalizowane w naszej łydce i stopie. Ten system działa, aby przywrócić krew do serca i płuc.

Plusy ze spacerowania: wzmocnienie mięśni i stawów

Ogromną zaletą spacerowania jest pozytywny wpływ chodzenia na stan mięśni i stawów. Spacer wzmacnia kości, poprawia sprawność mięśni i zmniejsza wydolność organizm. Rewelacyjnie również wpływa na kręgosłup, pobudzając do pracy mięśnie głębokie stabilizujące. Codzienne spacery wzmacniają kondycję kręgosłupa, poprawiają funkcjonowanie bioder i zmniejszają ryzyko wystąpienia bólu kręgosłupa.

Spacery i chodzenie zmniejsza ryzyko wystąpienia cukrzycy

Spacerowanie poprawia metabolizm, może zatem zmniejszyć ryzyko wystąpienia cukrzycy. Jak wynika z badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Londynie, codzienny spacer obniża ryzyko wystąpienia cukrzycy o ponad 25 procent. W jaki sposób? Spacer po posiłku pozytywnie wpływa na obniżenie poziomu cukru i stabilizację poziomu glukozy. Jak wynika z badań, lepiej nawet wpływają na organizm krótsze i częstsze spacery niż jeden długi.

Spacerowanie poprawia funkcjonowanie układu krążenia

Spacer pozytywnie wpływa na pracę układu krążenia. Stymuluje krążenie krwi, wzmacnia pracę serca i zapobiega zaburzeniom rytmu. Regularne chodzenie pomaga unormować ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu, a także innym chorobom sercowym. Jak wynika z danych, codzienny spacer, który trwa przynajmniej 30 minut, znacznie zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego.

Jak wynika z danych, osoby w podeszłym wieku, które regularnie spacerują, mogą poprawić przepływ krwi, a także przywrócić swoim tętnicom kondycję sprzed kilkunastu lat. Spacery mają dobroczynny wpływ na naczynia krwionośne, a ich efektem jest lepsza sprężystość tętnic. Dzięki temu zapobiegają chorobom cywilizacyjnym.

Spacerowanie poprawia pracę mózgu

Regularne spacerowanie pozytywnie oddziałuje na pracę mózgu. To świetny sposób, by przewietrzyć głowę, pozbyć się stresu i napięć. Częste spacery korzystnie oddziałują na pracę tętnic i układu krwionośnego, dzięki czemu obniżają ryzyko miażdżycy. To zmniejsza ryzyko wystąpienia wielu chorób, do których zalicza się między innymi demencję starczą. Codzienne spacery są dobrym pomysłem na aktywność dla osób starszych – nie tylko wzmacniają mięśnie, ale też wspomagają zachowanie zdrowia psychicznego.

Zalety spacerowania: spadek masy ciała

Spacer ma jeszcze jedną zaletę – poprawia metabolizm i przyspiesza trawienie. Regularna aktywność fizyczna powoduje znaczny wydatek kaloryczny (nawet do 400 kalorii!), pomaga zatem zachować prawidłową masę ciała.

Spacery wzmacniają również mięśnie, wysmuklają ciało i sprawiając, że staje się ono jędrniejsze i bardziej gibkie.

Wzrost odporności

Ruch na świeżym powietrzu, zwłaszcza niezależny od pogody, stymuluje do pracy układ odpornościowy. Poprawia pracę komórek odpornościowych, ale też usprawnia barierę ochronną, wzmacniając wydalanie z organizmu wirusów i bakterii. Aktywność fizyczna na świeżym powietrzu to dobry sposób na wzmocnienie odporności, zwłaszcza przed sezonem zachorowań.

Jak spacerować, aby zobaczyć efekty?

Jeśli zależy ci na tym, żeby wzmocnić układ odpornościowy, dotlenić organizm i poprawić jego wydolność, przede wszystkim powinieneś spacerować regularnie. Zaleca się minimum 30 minut spacerowania dziennie – to czas, który pozwala pobudzić metabolizm i poprawić pracę układu odpornościowego.

Dobre efekty dają też krótsze, ale częstsze spacery. Trzy wyjścia z domu trwające po kilkanaście minut także pozytywnie wpływają na procesy trawienne, pozwalają przewietrzyć mózg i stymulują do pracy układ sercowo-naczyniowy.

Jak często spacerować?

Najlepiej jest spacerować każdego dnia, by wzmocnić organizm. Zalecane jest wykonanie minimum 6 tysięcy kroków dziennie, by zobaczyć pozytywne efekty zdrowotne. Codzienne spacery stymulują odporność, poprawiają krążenie, wzmacniają mięśnie kręgosłupa i stawy.

Co daje 30-minutowy spacer?

30-minutowy spacer poprawia pracę układu krążenia, stymulując krążenie krwi. Dzięki temu do komórek ciała trafia więcej substancji odżywczych, a także więcej tlenu. To nie tylko poprawia wydajność organizmu, ale również sprawia, że mamy więcej energii do działania. Taki spacer także pozytywnie wpływa na ciśnienie krwi, zapobiegając nadciśnieniu tętniczemu i chorobom sercowo-naczyniowym.

Półgodzinny spacer wzmacnia mięśnie, odciążając kręgosłup i zapobiegając sztywności stawów. Aktywizuje mięśnie głębokie kręgosłupa, poprawiając postawę.

