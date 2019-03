3 błędy dietetyczne, które utrudniają odchudzanie

Trudno być na bieżąco w kwestii odchudzania. Nieustannie pojawiają się nowe diety i trendy. Jedne mają pozytywny wpływ na zdrowie, inne negatywne. Jednak jest tego tak dużo, że momentami trudno się połapać. Nie dziwi więc, że osoby, które desperacko próbują zrzucić zbędne kilogramy wpadają w pewne pułapki, decydują się na restrykcyjne diety i ślepo wierzą, że można stracić 15 kg w 14 dni lub że napoje typu light są dobrym wyborem. Poznaj kilka klasycznych błędów, które popełniamy, chcąc schudnąć.

1. Cudowne diety odchudzające

Modne diety, które obiecują szybką utratę wagi, mogą wydawać się kuszące. Jednak w większości przypadków te diety eliminują całe grupy żywności, a więc nie są dobrze zbilansowane. Jeżeli nie zmagamy się z żadnymi chorobami lub nietolerancjami, nie ma powodów, by wykluczać całych grup produktów. Inną sprawą jest wykluczenie produktów tuczących, niezdrowych, alkoholu i słodyczy.

Restrykcyjne diety może i na początku powodują spadek wagi, ale później pojawia się efekt jo-jo. Poza tym znaczne ograniczenia żywieniowe rodzą frustracje, utrudniają życie towarzyskie i uczą niezdrowych nawyków żywieniowych.

2. Tuczące „zdrowe” produkty

Łatwo wpaść w pułapkę produktów fit. Wybierasz na mieście sałatkę i jesteś z siebie zadowolony? Świetnie. Pytanie, dlaczego waga nie spada? Może się okazać, że twoja sałatka jest bombą kaloryczną, ponieważ zawiera tuczące sosy, smażone mięso, grzanki, dużo żółtego sera. Podobnie jest z produktami typu light, które np. mogą być faktycznie odtłuszczone, ale za to zawierają mnóstwo cukru lub sztuczne słodziki, które zaburzają metabolizm.

3. Nieustanna kontrola

Dieta nie jest czymś, co ma trwać 2 tygodnie, miesiąc, 3 miesiące. Dieta jest stylem życia i sposobem odżywiania, który chcemy wprowadzić na stałe. Jeżeli wciąż się kontrolujesz i nigdy nie pozwalasz sobie na zjedzenie czegoś, co lubisz, jest duże ryzyko, że w końcu się złamiesz i przesadzisz – zaczniesz się obżerać. Zgodnie z zasadą 80/20, w której przestrzega się zdrowej diety 80% czasu i przez 20% pozwalamy sobie na odstępstwa, można wytrwać w swoich postanowieniach dużo dłużej. Pozwalanie sobie na sporadyczne odstępstwa jest pierwszym krokiem do zdrowszego związku z jedzeniem.

