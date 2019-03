Czy czerwona herbata pomaga schudnąć?

Wspomaganie odchudzania poprzez sięganie po zioła i herbaty jest dość popularnym sposobem na szybszą redukcję masy ciała. Wśród herbat odchudzających największą popularnością cieszy się właśnie herbata czerwona pu-erh, której przypisuje się także liczne właściwości prozdrowotne.

Dlaczego warto pić czerwoną herbatę?

Skuteczne odchudzanie wymaga przede wszystkim zmiany sposobu odżywiania oraz zwiększenia aktywności fizycznej. To podstawa, jeżeli chcemy zdrowo schudnąć i uniknąć efektu jo-jo. Warto pamiętać, że zmiana sposobu odżywiania i stylu życia nie może ograniczać się jedynie do czasu stosowania diety i powinna być początkiem naszego nowego życia

Szybka rezygnacja z diety, gdy tylko osiągniemy jej cele, w ogromnej większości przypadków skutkuje ponownym przybieraniem na wadze. Szacuje się, że nawet 90% osób, które zdecydowały się na zastosowanie krótkotrwałej, restrykcyjnej diety i nie zmieniły na stałe swoich nawyków, po dwóch latach waży znacznie więcej, niż przed dietą.

Odchudzanie celowane jedynie w krótkotrwały efekt nie ma sensu. Decydując się na redukcję zbędnych kilogramów, najlepiej pomyśleć o przyszłości i radykalnie zmienić swoje podejście do odżywiania.

Czytaj także:

Czy odchudzanie jest drogie? 3 sposoby, by schudnąć i nie stracić fortuny

Jakie właściwości ma czerwona herbata?

Czerwona herbata słynie ze swoich prozdrowotnych właściwości. Ma nie tylko działanie wspomagające odchudzanie, ale przede wszystkim skutecznie obniża poziom „złego” cholesterolu, wpływa na usprawnienie działania układu krążenia, a także wspomaga działanie układu immunologicznego. Co więcej, czerwona herbata zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy i wzmacnia zęby.

Systematyczne picie czerwonej herbaty pozwala usprawnić pracę układu trawiennego. Przede wszystkim wpływa na tempo i efektywność trawienia tłuszczów, które dostarczamy do organizmu wraz ze spożywanym codziennie posiłkami. Badania dowiodły, że picie czerwonej herbaty w pozytywny sposób wpływa na metabolizm i usprawnia pracę jelit.

Herbata pu-erh wykazuje silne działanie antyutleniające – zmniejsza stres oksydacyjny i redukuje wolne rodniki tlenowe, które są nie tylko przyczyną szybkiego starzenia się organizmu, ale także mogą sprzyjać rozwojowi nowotworów. Pijąc czerwoną herbatę, można zarówno zadbać o ogólny stan zdrowia, jak i wygląd sylwetki, ale należy pamiętać, że najlepsze efekty przynosi picie naparu przygotowanego z herbaty liściastej. Ze względu na to, że herbata czerwona poddawana jest krótkiej fermentacji, ma dość specyficzny smak, który nie każdy akceptuje.

Czytaj także:

Ile kalorii mają brzoskwinie z puszki?

Czerwona herbata a odchudzanie

Sięganie po czerwoną herbatę w czasie odchudzania przynosi szereg korzyści. Przede wszystkim napój ten wykazuje pozytywny wpływ na procesy trawienne. Pijąc czerwoną herbatę po posiłku, który zawierał tłuszcze, usprawniamy ich trawienie i wpływamy na to, że w większej ilości są one przetwarzane na energię, a nie gromadzone w postaci tkani tłuszczowej. Pozytywny wpływ czerwonej herbaty na przemianę materii pozwala szybciej zauważyć efekty stosowania diety i ćwiczeń fizycznych. Warto pamiętać, że sama herbata nie zapewni szybkiego odchudzania – diety herbaciane należą do kuracji odchudzających wysokiego ryzyka i nie należy ich stosować ze względu na negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie oraz szybki efekt jo-jo.

Wolny metabolizm to jedna z przyczyn przybierania na wadze. Na tempo przemiany materii ma również wpływ siedzący tryb życia, dlatego warto pić czerwoną herbatę, nawet gdy nie mamy problemów z nadwagą, dzięki czemu możliwe będzie utrzymanie przemian metabolicznych na odpowiednim poziomie.

W celu wspomagania redukcji wagi poleca się spożywanie 4-6 filiżanek czerwonej herbaty dzienne. Herbaty czerwonej nie należy pić na czczo; spożywana w nadmiarze, może utrudniać przyswajanie witamin i minerałów np. żelaza, magnezu i wapnia.

Czerwona herbata przeciwwskazania

Należy pamiętać, że ze względu na zawartość teiny herbata ta wykazuje działanie pobudzające i nie jest wskazana dla osób cierpiących na nadciśnienie, bezsenność, zaburzenia pracy serca oraz nie należy podawać jej dzieciom i młodzieży.

Przeciwwskazaniem do spożywania czerwonej herbaty jest także zespół jelita drażliwego, ciąża i karmienie piersią oraz osteoporoza.

Czytaj także:

Odżywki białkowe są dla mięśniaków? Bzdura! 5 rad dla kobiet, jak je stosować