9 prostych sposobów, by zgubić kilka kilogramów bez diety i ćwiczeń

Miej przy sobie zdrowe przekąski

Każdego z nas dopadnie czasem ochota na drobną przekąskę. To nawet nie musi być coś słodkiego - po prostu nagle odczuwamy, że musimy coś zjeść. Zamiast się powstrzymywać, lepiej sięgnąć po coś zdrowego. Idealnie sprawdzą się np. daktyle.



Jedz małe kęsy

Przeżuwanie pokarmu ma większe znaczenie niż mogłoby się wydawać. Niestety, większość z nas ma tendencję do szybkiego pochłaniania kolejnych kęsów. To powoduje, że zbyt szybko spożywamy posiłek, a mózg nawet nie ma się nim kiedy nacieszyć. To także przekłada się na późniejsze trawienie pokarmów w żołądku, a także na wchłanianie składników odżywczych. Pamiętajmy, że wstępne procesy trawienne odbywają się już w jamie ustnej, ponieważ ślina zawiera pewne enzymy, które są za to odpowiedzialne.



Zwalcz niedobory witaminy D

Niektóre badania wskazują, że osoby z niskim poziomem witaminy D we krwi są bardziej narażone na otyłość. Niedobór witaminy D może też spowodować obniżenie energii, co przekłada się na naszą aktywność fizyczną. Pokarmy zawierające witaminę D obejmują żółtka jaj, tłuste ryby, niektóre grzyby i żywność wzbogaconą. Nasz organizm potrafi jednak sam wytwarzać witaminę D w kontakcie ze słońcem. Na niedobory jesteśmy szczególnie narażeni w okresie jesienno-zimowym, gdy słońca jest jak na lekarstwo. Wówczas suplementacja może okazać się niezbędna.



Zapanuj nad stresem

Podwyższony poziom stresu może również zaburzać równowagę hormonalną. Kiedy człowiek jest zestresowany, jego organizm wytwarza hormony zwane glikokortykoidami. Zbyt wiele glikokortykoidów może zwiększyć apetyt, prowadząc do zwiększenia masy ciała. Musisz nauczyć się panować nad stresem, jeśli chcesz trzymać w ryzach swoją wagę.



Wysypiaj się

Dobry sen jest niezbędny dla ogólnego zdrowia i utrzymania wagi. Niedobór snu i chroniczne niewyspanie powodują nie tylko zmęczenie, senność i spadek koncentracji, ale przede wszystkim rozregulowują gospodarkę hormonalną. Gdy tak się stanie, bardzo szybko organizm może zacząć odkładać tkankę tłuszczową, choćby poprzez zwiększenie apetytu.



Zadbaj o zdrowie jelit

Coraz więcej badań sugeruje, że zdrowa flora jelitowa ma istotny wpływ na funkcjonowanie organizmu, w tym na utrzymanie optymalnej masy ciała i poprawę trawienia. Dlatego tak ważne jest, by regularnie spożywać probiotyki i prebiotyki, odpowiedzialne za mikrobiom jelitowy.



Jedz więcej błonnika

Błonnik pokarmowy występuje w owocach, warzywach, roślinach strączkowych i pełnych ziarnach. Nasz organizm nie trawi go w jelicie cienkim. Zamiast tego żywność przenosi się do jelita grubego, gdzie następuje fermentacja. Błonnik pokarmowy daje uczucie sytości, zapobiega zaparciom, usprawnia metabolizm i sprzyja wchłanianiu się składników odżywczych.



Jedz więcej białka

Białko jest niezbędnym elementem, zdrowej diety, koniecznym dla przyspieszenia metabolizmu i utrzymania masy mięśniowej. Białko może zwiększać uczucie pełności i opóźniać pojawienie się głodu. Proste sposoby zwiększenia ilości białka w diecie obejmują dodanie łyżki nasion chia lub nasion konopi do płatków śniadaniowych lub dodanie większej liczby białek jaj. Poleca się także używanie specjalnych odżywek białkowych, które kojarzą nam się z kulturystami, ale przy rozsądnym stosowaniu stanowią doskonałe źródło protein.



Naucz się lepiej gotować

Najgorzej mają osoby, które nie potrafią, bądź nie znoszą gotować. To najczęściej one regularnie stołują się w barach szybkiej obsługi, zapychają się kanapkami, szukają gotowych dań do pogrzania w mikrofalówce. Niestety, ani fast-foody, ani żywność wysokoprzetworzona nie służą zdrowiu i szczupłej sylwetce. Tymczasem umiejętność gotowania może pomóc w walce ze zbędnymi kilogramami. Zdawać by się mogło, że osoby, które chętnie i często gotują, mają tendencję do tycia. Takie rozumowanie to błąd - świadome komponowanie swojej diety i poszczególnych posiłków pomaga odżywiać się zdrowiej. Ludzie, którzy mają większą wiedzę na temat gotowania różnych potraw, częściej spożywają szeroki wachlarz wysoce odżywczych składników, w tym owoców i warzyw, które sprzyjają odchudzaniu.

