Picie pokrzywy na odchudzanie – właściwości, efekty

Pokrzywa uważana jest za trudny do zwalczenia chwast. Najczęściej omijamy ją szerokim łukiem w obawie o to, że na naszej skórze pojawią się bolesne pęcherzyki, ale nie warto tego robić, bo spotkanie z pokrzywą może jedynie pozytywnie wpłynąć na nasz stan zdrowia. Podobnie działa picie soku i naparów z pokrzywy oraz spożywanie młodych listków tej rośliny, które można dodawać np. do sałatek.

Co to jest pokrzywa zwyczajna?

Pokrzywa zwyczajna to roślina wieloletnia, która może osiągać nawet 2 metry wysokości. Charakterystyka botaniczna mówi, że jest to gatunek występujący pospolicie w Europie, Azji i w Ameryce. W Polsce także rośnie na łąkach, nieużytkach, w ogrodach. Przez stulecia była uważana za chwast, do czasu, kiedy okazało się, że ma ona cenne właściwości prozdrowotne.

Tym, co jest najbardziej charakterystyczne, są liście pokrzywy. Pokryte są włoskami, które parzą i wywołują bolesne pęcherzyki, swędzenie i pieczenie. Co ciekawe, uważa się, że poparzenie tą rośliną może poprawić stan zdrowia, doprowadzając do rozszerzenia naczyń krwionośnych. Zgodnie z medycyną naturalną pokrzywa może przynieść ulgę w leczeniu chorób stawów.

Skład chemiczny liści pokrzywy

Skład chemiczny pokrzywy jest bardzo bogaty. Roślina ta zawiera duże ilości witamin i minerałów (m.in. witaminę B2, witaminę B5, witaminę C, witaminę K, żelazo, cynk, selen, mangan), a także szereg kwasów (m.in. masłowy, pantotenowy, kawowy, mrówkowy, bursztynowy, glikolowy, linolowy czy octowy). Oprócz tego w liściach pokrzywy znajdują się flawonoidy o silnym działaniu przeciwutleniającym oraz cholina czy histamina.

Właściwości pokrzywy

Pokrzywa jest ceniona ze względu na swoje właściwości prozdrowotne. Nasze babcie stosowały młode (majowe) pokrzywy w celach kosmetycznych oraz leczniczych. Napar z pokrzywy działa zarówno od zewnątrz, np. pozwala odżywić i wzmocnić włosy oraz skórę, jak i od wewnątrz. Sok z pokrzywy i herbata z pokrzywy sprawdzą się przy wielu dolegliwościach zdrowotnych.

Pokrzywa działa moczopędnie, oczyszcza organizm z toksyn, pozwala usprawnić funkcjonowanie układu pokarmowego, doskonale wpływa na stan skóry i paznokci, wzmacnia, odżywia i zapobiega wypadaniu włosów, a także pomaga poprawić odporność organizmu i odzyskać dobre samopoczucie. Moczopędne właściwości pokrzywy sprawiają, że podczas jej stosowania w naszym organizmie nie zbierają się szkodliwe produkty przemiany materii oraz poprawia się funkcjonowanie nerek.

Pokrzywa jest doskonale znana ze swoich właściwości wzmacniania organizmu oraz zapobiegania anemii. Polecana jest szczególnie dla kobiet, u których występują obfite miesiączki i związana z nimi niedokrwistość. Pijąc pokrzywę, możemy dostarczyć do naszego organizmu bardzo cennych, a także łatwo przyswajalnych witamin i minerałów oraz innych związków m.in. o działaniu redukującym wolne rodniki, które pomagają zmniejszać stres oksydacyjny oraz zapobiegają nowotworom.

Jak działa pokrzywa?

Pokrzywa zwyczajna:

pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała

przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania organizmu

ma właściwości antybakteryjne

wykazuje działanie łagodzące stres

wspomaga rozwój czerwonych krwinek

wzmacnia odporność

oczyszcza organizm



ma działanie moczopędne

ma działanie obniżające poziom cholesterolu

wykazuje działanie przeciwzapalne

Wpływ pokrzywy na pracę układu pokarmowego

Pokrzywa znakomicie reguluje pracę układu trawiennego i może przynieść ulgę w wielu schorzeniach przewodu pokarmowego. Poleca się ją w celu oczyszczenia organizmu, wykluczenia zaparć i uregulowania wypróżnień. Oprócz tego może przynieść ulgę przy zatruciach pokarmowych, wspomóc leczenie chorób wątroby, trzustki czy nerek.

Pokrzywa na odchudzanie

Pokrzywa ze względu na swoje właściwości usprawniające pracę układu pokarmowego i trawiennego, a także przyspieszające przemianę materii, znalazła zastosowanie nie tylko w leczeniu wielu schorzeń, ale także jest cenionym środkiem wspomagającym odchudzanie.

Ogromną zaletą pokrzywy jest to, że jest ona w pełni naturalnym wspomaganiem odchudzania, dzięki czemu może być stosowana przez większość osób, ale zawsze należy pamiętać o tym, że także zioła mogą szkodzić.

Dlaczego warto pić pokrzywę w czasie odchudzania? Pierwszym i podstawowym powodem, dla którego warto sięgać po sok z pokrzywy i napar z jej liści, jest to, że zawierała on wiele cennych dla zdrowia witamin i minerałów. Pijąc sok i napar z pokrzywy, efektywnie usprawniamy pracę układu pokarmowego, który bardzo często nie działa w prawidłowy sposób ze względu na stosowanie nieodpowiednio dobranej diety. Nie bez znaczenia jest też to, że pokrzywa przyspiesza metabolizm, a to właśnie wolna przemiana materii jest najczęściej przyczyną braku efektów odchudzania.

Trzeba jednak pamiętać, że nie wszystko, co zdrowe musi wyjść nam na zdrowie. Picie pokrzywy w nadmiarze może doprowadzić do poważnych problemów i być przyczyną różnych dolegliwości. W przypadku osób, które przesadzają ze spożyciem pokrzywy, może dojść m.in. do odwodnienia, dlatego w czasie kuracji trzeba pamiętać o zwiększeniu ilości płynów w diecie.

Korzyści z picia herbaty z pokrzywy w czasie odchudzania

Napar z pokrzywy to dobry wybór u osób, które pragną poprawić swój metabolizm. Dlaczego?

pobudza wydzielanie soków żołądkowych

przyspiesza przemianę materii

wspomaga metabolizm

Herbata z pokrzywy właściwości odchudzające

Herbata z pokrzywy działa moczopędnie, przyspieszając usuwanie z organizmu zbędnych produktów przemiany materii. Dzięki temu może wspomóc w walce z pozbyciem się zgromadzonej w organizmie wody, co pozwala poczuć nam się lżej. Picie pokrzywy na czczo pozwala również aktywizować metabolizm i przyspieszyć procesy trawienne, dlatego może usprawnić proces odchudzania.

Warto jednak pamiętać, że picie samego naparu z pokrzywy nie sprawi, że schudniemy. Aby zrzucić kilka zbędnych kilogramów, należy przede wszystkim zmienić dietę na lekkostrawną i bogatą w warzywa oraz owoce. W jadłospisie nie powinny widnieć produkty mączne, pełne węglowodanów czy cukru.

Herbata z pokrzywy na czczo czy po posiłku

Herbata z pokrzywy najlepiej działa na czczo, ponieważ aktywuje procesy metaboliczne i pobudza metabolizm. Wypicie naparu z pokrzywy rano może też wzmocnić układ odpornościowy. Oprócz tego herbatkę z pokrzywy można pić również w ciągu dnia. Świetnie gasi pragnienie i nawadnia organizm.

Sok z pokrzywy

Równie cenny i pełen właściwości prozdrowotnych jest sok z pokrzywy. Wspomaga leczenie schorzeń układu pokarmowego i układu sercowo-naczyniowego, działa odtruwająco na wątrobę, może przynieść ulgę przy leczeniu dolegliwości żołądkowych. Sok z pokrzywy wykazuje pozytywny wpływ na funkcjonowanie układu krwionośnego, regulując ciśnienie krwi i normując poziom cukru we krwi.

Napar z pokrzywy na anemię

Napar z pokrzywy przeciwdziała osłabieniom i pomaga zwalczyć anemię. Pokrzywa zwyczajna zawiera chlorofil, który może korzystnie oddziaływać na przyswajanie żelaza, co pomagawyleczyć anemię.

Herbata z pokrzywy na oczyszczenie organizmu

Działanie moczopędne pokrzywy sprawia, że zioło to można wykorzystać do oczyszczania organizmu z toksyn, złogów i zbędnych substancji. Pokrzywa zwyczajna usprawnia funkcjonowanie układu moczowego i nerek, dzięki czemu sprzyja wydalaniu szkodliwych substancji. Warto też pić napar z pokrzywy, by zapobiec gromadzeniu się wody w organizmie.

Napar z pokrzywy na alergie

Pokrzywa uważana jest za naturalne remedium na alergie. Zawiera histaminę, dlatego łagodzi reakcje alergiczne. Może hamować łzawienie z oczu czy swędzenie ich, a także wspomagać walkę z katarem siennym.

Herbata z pokrzywy na oczyszczenie płuc

Napar z pokrzywy wzmacnia płuca i oczyszcza drogi oddechowe. Dzięki temu, że pokrzywa zawiera flawonoidy, czyli przeciwutleniacze, neutralizuje wolne rodniki oraz patogeny, przyczyniając się do poprawy naturalnej odporności.

Napar z pokrzywy na piękne włosy

Napar z pokrzywy wykazuje również pozytywne działanie na kondycję włosów, skóry i paznokci. Szczególnie polecane są płukanki z pokrzywy, które mogą pomóc w walce z nadmiernym przetłuszczaniem się włosów, łojotokiem skóry głowy. Świetnie też zamykają łuski włosa, nadając im blasku.

Co ciekawe, płukanka z pokrzywy może również pobudzić skórę głowy i przyczynić się do wzrostu tzw. baby hair. Tego rodzaju napary mogą pomóc poprawić kondycję włosów i je zagęścić.

Czym jeszcze może grozić „przedawkowanie” pokrzywy?

Picie pokrzywy w nadmiarze może prowadzić także do wypłukiwania z organizmu cennych minerałów między innymi magnezu, potasu oraz wapnia, a także powodować zaburzenia związane z utrzymanie właściwego poziomu cukru we krwi.

Pokrzywa ma właściwości obniżające poziom glukozy, dlatego powinna być bardzo ostrożnie stosowana przez osoby cierpiące na cukrzycę. Dodatkowo warto pamiętać, że podstawą odchudzania nie jest picie ziół, a zdrowa, odpowiednio zbilansowane i dopasowana do indywidualnych potrzeb naszego organizmu dieta oraz aktywność fizyczna; bez nich odchudzanie nie będzie skuteczne. Niestety czasami o tym zapominamy i skupiamy się przede wszystkim na poszukiwaniu kolejnych środków wspomagających odchudzanie, które mają nam zapewnić idealną sylwetkę bez żadnego wysiłku.

Przeciwskazania do picia pokrzywy

Herbatki z pokrzywy nie powinny pić również osoby, które cierpią na choroby układu rodnego. Bezwzględnym przeciwskazaniem jest sięganie po ten napar w przypadku chorób macicy, polipów, przewlekłych chorób nerek.

Kiedy nie pić pokrzywy?

Pokrzywa zwyczajna nie jest polecana wszystkim. Z picia zioła powinny zrezygnować kobiety w ciąży i mamy karmiące piersią. Nie zaleca się go również osobom, które leczą się na cukrzycę i przyjmują leki zmniejszające krzepliwość krwi.

