3 napoje, które zdecydowanie ułatwiają odchudzanie. Wszystkie kupisz za rogiem

To, co każdego dnia pijemy, ma wpływ nie tylko na naszą masę ciała, ale także na zdrowie. Powszechnie wiadomo, że niektóre napoje zwiększają ryzyko chorób. Mowa oczywiście o alkoholu, ale nie tylko. Słodkie napoje sprzyjają tyciu i cukrzycy. Tzw. energetyki mogą natomiast zwiększyć ryzyko chorób serca, a nawet doprowadzić do zawału. Wniosek jest prosty – to bardzo ważne, jakie napoje pijemy.

Kaloryczne napoje

Nie jest tajemnicą, że alkohol jest kaloryczną bombą. Wyeliminowanie go z diety, szczególnie jeśli pijemy dużo, już samo w sobie może ułatwić odchudzanie. Warto także przeanalizować swoją dietę pod kątem innych, kalorycznych napojów. Problem z nimi jest taki, że często nawet ich nie rejestrujemy. Pijemy coś do obiadu, kupujemy coś w sklepie, będą w biegu, a potem wypijamy. Mogą to być słodzone herbaty, latte z syropem, napoje butelkowane, energy drinki, soki owocowe, koktajle, smakowa woda, kompot z pracowniczej stołówki... Jeśli jesteś w sklepie, zawsze czytaj etykiety i wybieraj napoje z niewielkim lub bez dodatku cukru i kalorii.

3 napoje, które ułatwiają odchudzanie:

Kawa

Jeśli oczywiście nie zmagamy się z nadciśnieniem, powinniśmy włączyć do swojego menu kawę. To doskonały sposób na podkręcenie metabolizmu i zafundowanie organizmowi energetycznego kopa. Lepiej jednak zrezygnować z cukru i tłustych dodatków.



Zielona herbata

Regularne picie zielonej herbaty może nie tylko zwiększyć metabolizm tłuszczu, ale może również odgrywać kluczową rolę w utrzymaniu wagi i tłumieniu głodu. Zielona herbata jest także doskonałym źródłem antyoksydantów i flawonoidów, które są dobre dla ogólnego zdrowia.



Woda

To zdecydowanie najzdrowszy wybór. Woda powinna być stałym elementem każdej diety, nie tylko odchudzającej. Nasze ciało składa się głównie z niej, jest niezbędna do wszelkich procesów, zachodzących w ludzkim organizmie. Idealnie gasi pragnienie, ale też potrafi zmniejszyć uczucie głodu. Warto rozpoczynać każdy dzień od szklanki ciepłej wody z cytryną, a w ciągu dnia regularnie ją popijać.Czytaj także:

