Nowy sposób walki z otyłością. Warto brać przykład z muzułmanów

Istnieją już badania potwierdzające, że kontrolowany post może sprzyjać utracie masy ciała. Naukowcy sprawdzają, które głodówki dają najlepsze rezultaty, a przede wszystkim – jaki mają wpływ na zdrowie. Najnowsze analizy pokazują, że post trwający 30 dni, w ramach którego nie je się nic od świtu do zachodu słońca, może pomóc w leczeniu chorób związanych z otyłością. Ograniczenie przyjmowania pokarmów może zwiększyć aktywność metaboliczną bardziej, niż sądzili badacze – sugerują badania – a praktyka ta może nawet pomóc w walce ze starzeniem się.

Post od świtu do zachodu słońca

Dr Ayse Leyla Mindikoglu z Baylor College of Medicine w Houston w Teksasie wraz z zespołem naukowców wykorzystała islamską duchową praktykę Ramadanu do zbadania korzyści płynących z postu od świtu do zachodu słońca. Udało im się wykazać, że tego typu post, trwający przez 30 dni podniósł poziom pewnych białek, które mogą poprawić oporność na insulinę i powstrzymać niekorzystne skutki diety bogatej w tłuszcze i cukier.

Naukowcy przebadali 14 osób zdrowych na początku eksperymentu (pobrano próbki krwi do badań) i którzy pościli przez 15 godzin każdego dnia od świtu do zachodu słońca w ramach Ramadanu. Podczas postu uczestnicy nie spożyli żadnego jedzenia ani picia. Zespół przeanalizował również krew uczestników po 4 tygodniach postu i 1 tygodniu po zakończeniu postu.

Lepsza wrażliwość na insulinę

Próbki krwi ujawniły wyższe poziomy białek zwanych tropomiozyną (TPM) 1, 3 i 4. TPM jest najlepiej znany ze swojej roli w regulacji skurczu mięśni szkieletowych i serca. Jednak TPM jest również kluczem do utrzymania zdrowia komórek, które są ważne dla insulinooporności. Lepsza wrażliwość na insulinę oznacza lepszą kontrolę cukru we krwi. Badanie wykazało, że poziomy TPM1, 3 i 4 znacznie wzrosły między początkiem a 1 tygodniem po zakończeniu postu.

Główny autor badania komentuje wyniki, mówiąc: „Karmienie i głodzenie może znacząco wpłynąć na to, jak organizm wytwarza i używa białek, które są kluczowe dla zmniejszenia oporności na insulinę i utrzymania zdrowej masy ciała”. Dlatego też czas trwania posiłków może być ważnym czynnikiem, który należy rozważyć u osób zmagających się z chorobami związanymi z otyłością.

Naukowcy przedstawili wyniki swoich badań podczas Digestive Disease Week, spotkania dotyczącego chorób trawiennych, zorganizowanego w San Diego.

Czytaj także:

Szklanka soku dziennie może chronić przed otyłością