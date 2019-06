Lato jest twoim sprzymierzeńcem. 6 sztuczek, które pomogą ci zrzucić zbędne kilogramy w czasie wakacji

Poszukiwanie sztuczek, które ułatwiają odchudzanie, często zaczyna się tuż przed nadejściem lata w oczekiwaniu na sezon plażowy. Tymczasem to właśnie w okresie wakacji najłatwiej schudnąć i to właściwie bez większych wyrzeczeń. Gdy temperatura za oknem rośnie, wielu z nas spada apetyt. Z drugiej jednak strony trzeba uważać na różne, wakacyjne pokusy. Biesiadowanie na świeżym powietrzu i wyjazdy sprzyjają sięganiu po alkohol i kaloryczne przekąski jak frytki, lody czy gofry. Wówczas trudno utrzymać swoją masę ciała. Na szczęście istnieje kilka prostych sposobów, które mogą nawet pomóc schudnąć.

Pij wodę przed posiłkiem

W okresie letnim zapotrzebowanie na wodę wzrasta. Intensywnie się pocimy, nawet nie wykonując żadnej aktywności. Bardzo szybko może dojść do odwodnienia organizmu, choćby lekkiego. Co więcej, niektórzy z nas mylą pragnienie z głodem. Picie dwóch szklanek wody, gdy pojawi się ochota na jedzenie może pomóc. Ponadto wypełni żołądek, dzięki czemu zjemy mniej.

Jedz więcej warzyw i owoców

Wiele z nich składa się głównie z wody (np. truskawki), więc dodatkowo sprzyjają nawodnieniu organizmu. Sezonowe warzywa i owoce są także cennym źródłem wielu składników odżywczych. Na szczególną uwagę zasługują także z powodu błonnika – ten daje uczucie sytości na dłużej i usprawnia pracę jelit.

Szukaj zdrowych alternatyw

Latem większość z nas preferuje spotkania na świeżym powietrzu, np. przy grillu. Szykując potrawy, pamiętajmy o niskokalorycznych opcjach. Nawet jeśli zamierzamy grillować kiełbasę, boczek, karkówkę i kaszankę, możemy zaserwować także zdrowe dania, jak grillowane warzywa, piersi kurczaka, ryby. Na stole nie powinno też zabraknąć sałatek ze świeżych warzyw. Mając zdrową alternatywę, ryzyko kalorycznego obżarstwa maleje.

Pokochaj pikniki

Wybierając się na plażę czy do parku, pomyśl o zabraniu zdrowych przekąsek. Jeśli niczego nie przygotujemy, najprawdopodobniej skończymy w barze szybkiej obsługi, jedząc frytki i hamburgery. Pułapką są też budki z lodami, goframi i watą cukrową. Przygotowanie kosza piknikowego jest zdecydowanie zdrowsze, ale też tańsze.

Pij z umiarem

Zamiast kalorycznych, słodkich drinków i koktajli, postaw na wytrawne trunki. Najważniejsze jednak jest to, by zadbać przy okazji o nawodnienie organizmu. Jeśli planujesz wieczorem spożywać alkohol, zwiększ ilość wypijanej wody. Pomiędzy jednym a drugim drinkiem/kieliszkiem wina wypij szklankę wody.

Wysypiaj się

Niedobór snu ma fatalny wpływ nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na zdrowie i masę ciała. Notoryczne niewyspanie prowadzi do zaburzeń gospodarki hormonalnej, co z kolei może powodować niekontrolowane tycie. Jeśli chcemy schudnąć, powinniśmy przede wszystkim zacząć się wysypiać. Wtedy całe to odchudzanie będzie po prostu łatwiejsze.

