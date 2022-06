Dieta ziemniaczana – dla kogo? Zasady i efekty

Ziemniaki stanowią nieodłączny element polskiej kuchni. Te tanie warzywa goszczą na naszych stołach pod różnymi postaciami. Pasują do dań mięsnych, można dodawać je do zup i sałatek, piec w ognisku. Miłośnicy ziemniaków mają problem, gdy przechodzą na dietę. Istnieje przekonanie, że warzywa te są wyjątkowo tuczące. To bzdura – stają się tuczące dopiero w połączeniu z innymi dodatkami, jak masło, zasmażka, tłuste sosy. Skoro największy mit na temat ziemniaków został obalony na wstępnie, czas pochylić się nad odchudzającą dietą ziemniaczaną. Tak, taki sposób na utratę wagi naprawdę istnieje.

Wiadomo, że ziemniaki są doskonałym źródłem składników odżywczych, ale czy można na nich oprzeć cały plan odchudzania? Okazuje się, że dieta ziemniaczana nie tylko zapewnia dobre samopoczucie, ale również przynosi spektakularne efekty. Kuracja odchudzająca, w której główne miejsce zajmują gotowane ziemniaki, może pomóc nam stracić kilka kilogramów, a jednocześnie obniżyć poziom cukru i poziom cholesterolu we krwi.

Ziemniaki – właściwości i wartości odżywcze

Ziemniaki to warzywa, które lubimy w naszym kraju. Podajemy je do mięs i włączamy do zup, robimy z nich placki, frytki, kopytka, knedle. Lubimy zarówno gotowane, jak i pieczone ziemniaki, chętnie sięgamy również po bardziej fantazyjne posiłki, do których zalicza się choćby zapiekanka ziemniaczana.

Ziemniaki kojarzą nam się z wysokokalorycznym posiłkiem, ale same w sobie bulwy ziemniaków nie są kaloryczne. Dopiero dodatek masła, tłuszczu, śmietany sprawia, że ziemniaki stają się wysokokalorycznym posiłkiem.

Warto włączyć je do swojej diety, ponieważ są źródłem witaminy C, witamin z grupy B, witaminy H czy K. Oprócz tego zawierają żelazo, cynk, siarczan czy fluorek potasu. Ziemniaki są też lekkostrawne, a jednocześnie nadają uczucie sytości. Mogą pozytywnie wpływać na pracę układu pokarmowego i żołądka.

Z czym jeść ziemniaki na diecie?

Jeśli sięgamy po ziemniaki, bo chcemy schudnąć i oczyścić organizm, nie powinniśmy stosować do nich żadnych dodatków. Niewskazane są zatem przyprawy, tłuszcz ani śmietana. Możemy wspomagać się jedynie świeżym koperkiem oraz solą, ale w niewielkiej ilości.

Ziemniaki na diecie najzdrowsze są w wersji gotowanej, bez dodatku tłuszczu. Tego rodzaju warzywa wspomagają oczyszczanie organizmu.

Jakie zupy na diecie ziemniaczanej?

Zupy na diecie ziemniaczanej nie powinny być zagęszczane mąką ani śmietaną. Najzdrowsze są te z gotowanymi warzywami, np. marchwią, brukselką, kalafiorem, pietruszką.

Polecane są także zupy krem, które na długo sycą i jednocześnie nie obciążają żołądka. Do zupy krem warto dodać inne białe warzywa (np. pietruszkę i kalafiora), a także przeciśnięty przez praskę czosnek. Tego rodzaju posiłek mocno rozgrzeje organizm.

Na czym polega dieta ziemniaczana?

Dieta ziemniaczana to jedna z diet odchudzających o niskiej zawartości tłuszczu. Jest to dieta, która oczyszcza organizm i sprzyja usuwaniu złogów pokarmowych. Wskazuje się, że stanowi dobrą profilaktykę w zakresie chorób cywilizacyjnych. Obniża poziom cholesterolu we krwi, zmniejszając ryzyko wystąpienia choroby układu krążenia. Ziemniaki to warzywa o niskiej zawartości cukru i niskiej zawartości tłuszczu, zatem dieta ziemniaczana może pomóc obniżyć poziom cukru we krwi i zmniejszyć ryzyko wystąpienia stanu przedcukrzycowego.

Dietę składającą się z ziemniaków poleca się osobom z chorobami nerek, a także tym, którzy chcą wzmocnić perystaltykę jelit. Jest to dieta dość restrykcyjna, ponieważ zakłada spożywanie samych ziemniaków lub potraw na bazie ziemniaków. Stanowią one główne źródło białka. Można je spożywać w postaci gotowanej, ale dozwolony jest również chudy nabiał, np. ziemniaki i jogurt naturalny czy zsiadłe mleko.

Ziemniaki należy spożywać na wszystkie posiłki. Można poddawać je obróbce termicznej (najlepiej gotować), posypywać ulubionymi ziołami, można też upiec je w naczyniu żaroodpornym, jednak należy pamiętać, by nie dodawać do nich dużych ilości tłuszczu.

W czasie diety ziemniaczanej należy dbać również o odpowiednie nawodnienie organizmu. Do picia najlepsza jest woda niegazowana lub herbatki ziołowe, które sprzyjają oczyszczaniu organizmu. Warto również zadbać o ruch – codzienna aktywność fizyczna (np. spacery) pobudza metabolizm i usprawnia perystaltykę jelit.

Zasady diety ziemniaczanej

Dieta ziemniaczana trwa od 3 do 5 dni i podczas jej trwania spożywa się wyłącznie ziemniaki. Dieta ta zakłada utratę nawet 0,45 kg dziennie i jej historia sięga 1849 roku, ale ponownie zyskała popularność, gdy Tim Steele opublikował książkę „Potato Hack: Weight Loss Simplified” (2016 rok).

Autor sugeruje, że ziemniaki są „najlepszą dietetyczną pigułką, jaką kiedykolwiek wymyślono”. Twierdzi, że wzmacniają one układ odpornościowy, poprawiają zdrowie jelit i dostarczają mnóstwo składników odżywczych, aby podczas odchudzania nie zabrakło energii. Dietę ziemniaczaną (choć lekko zmodyfikowaną) zachwalał też magik, Penn Jillette. Chociaż wyniki obu panów mogą robić wrażenie, nie powstały badania dokumentujące jej skuteczność.

W internecie można znaleźć różne warianty diety ziemniaczanej. Odchudzanie według Tima Steele'a opiera się na siedmiu zasadach:

Należy jeść tylko zwykłe, ugotowane ziemniaki przez trzy do pięciu dni. Dziennie zjada się 0,9–2,3 kg ziemniaków. Ziemniaki spożywa się bez żadnych dodatków, w tym przypraw i dodatków, takich jak ketchup, masło, śmietana i ser. Sól jest dozwolona, ale lepiej jej unikać. Dozwolone płyny to woda, zwykła herbata lub czarna kawa. Nie zaleca się intensywnych ćwiczeń. Najlepiej sprawdzi się spacerowanie. Należy przyjmować leki zalecane przez lekarza, ale lepiej unikać suplementów, zażywanych na własną rękę.

Jeśli więc ktoś liczył, że na diecie ziemniaczanej będzie mógł jeść także frytki lub chipsy, jest w błędzie.

Czy dieta ziemniaczana pozwala schudnąć?

Trzymając się powyższych zaleceń, spadek masy ciała powinien wystąpić. To dlatego, że menu składające się tylko z ziemniaków i to w takich ilościach, jest po prostu niskokaloryczne. Będzie to mniej więcej od 530 do 1 300 kalorii, a więc znacznie mniej niż średnie dzienne spożycie kalorii w przypadku osób dorosłych.

Trzeba jednak pamiętać, że w tak krótkim okresie nie dojdzie do utraty tkanki tłuszczowej – zgubimy trochę wody, mięśni, złogów z jelit. Choć waga zapewne pokaże mniejszą liczbę.

Dieta ziemniaczana a niewydolność nerek

Dieta ziemniaczana to dieta węglowodanowa, którą jeszcze do niedawna stosowano u osób cierpiących na niewydolność nerek. Osoby chorujące na nerki mogły spokojnie jeść ziemniaki w połączeniu z innymi warzywami i chudym nabiałem, bo tego rodzaju dieta działała oczyszczająco na organizm i pomagała pozbyć się z niego substancji toksycznych. Tego rodzaju dieta odciążała również organizm chorego.

Dlaczego nie warto przechodzić na dietę ziemniaczaną?

Chociaż dieta ziemniaczana może być skuteczna w krótkotrwałej utracie wagi, nie jest to rozwiązanie długoterminowe. Ziemniaki są pożywne, ale nie zawierają wszystkich składników odżywczych potrzebnych do optymalnego zdrowia. Ponadto prowadzenie restrykcyjnej, monotonnej diety, opierającej się na jednym produkcie nie uczy zdrowych nawyków żywieniowych, niezbędnych do długofalowych zmian.

Po zakończeniu diety ziemniaczanej i powrocie do stałych wzorców żywieniowych może wystąpić efekt jo-jo.

Na czym polega dieta kopenhaska?

Dietę ziemniaczaną nierzadko porównuje się do diety kopenhaskiej. Z tych dwóch diet zdecydowanie zdrowszą dla organizmu jest dieta ziemniaczana. Dieta kopenhaska to bardzo rygorystyczna dieta, która może wywrzeć duży wpływ na organizm. Trwa od 5 do 13 dni i zakłada przyjmowanie maksymalnie 900 kcal dziennie.

Na diecie kopenhaskiej można jeść tylko 3 posiłki dziennie, bez podjadania. Niedozwolone są żadne inne płyny oprócz wody. Dieta ta pozwala utracić nawet 8 kilogramów, ale po powrocie do starych nawyków żywieniowych można szybko ponownie przybrać na wadze. W tej diecie ziemniaki są niewskazane.

Wady wegetariańskiej diety kopenhaskiej

Dieta kopenhaska jest bardzo restrykcyjna, przez co może przyczyniać się do wystąpienia niedoborów żywieniowych. Na skutek przyjmowania niewielkiej ilości kalorii mogą pojawić się zawroty głowy, uczucie osłabienia czy zmęczenia. Wiele osób obserwuje również problemy z cerą czy pogorszenie kondycji włosów.

Oprócz tego dieta kopenhaska może doprowadzić do powstania zaburzeń metabolicznych. Nie zaleca się stosowania jej przez dłuższy czas.

Przeciwwskazania do stosowania diety

Dieta kopenhaska nie powinna być stosowana przez kobiety w ciąży. Nie powinny przechodzić na nią osoby starsze, a także osoby, które cierpią na choroby układu krążenia, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowego. Jest to dieta wycieńczająca organizm, która może doprowadzić do dużych niedoborów witamin i składników odżywczych.

