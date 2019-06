8 porannych nawyków, które sprzyjają odchudzaniu

Zostaw auto na parkingu

Chodzenie, jazda na rowerze i korzystanie z transportu publicznego są związane z mniejszym przyrostem masy ciała i niższą masą ciała i tkanką tłuszczową w porównaniu z jeżdżeniem do pracy samochodem. Teraz, gdy lato w pełni, aż żal kisić się w aucie, stojąc w korku.



Pośpij godzinę dłużej

A jeśli nie możesz zmienić pory pobudki, zmień godzinę pójścia spać. Chroniczne niewyspanie prowadzi do wzrostu apetytu, otyłości, a także może sprzyjać rozwojowi wielu chorób metabolicznych.



Spakuj jedzenie do pracy

Jeśli weźmiesz ze sobą zdrowy posiłek, prawdopodobieństwo, że sięgniesz po śmieciowe jedzenie drastycznie maleje. Badania pokazują, że planowanie posiłków i jedzenie domowych posiłków wiąże się z poprawą jakości diety i mniejszym ryzykiem otyłości.



Ćwicz uważność

Uważność jest praktyką, która polega na pełnym skupieniu się na chwili obecnej. Daje możliwość wsłuchania się w uczucia i emocje, a także sygnały, które wysyła nam ciało. Ćwiczenie uważności pomaga przede wszystkim wykształcić zdrowe nawyki żywieniowe, jak jedzenie w spokoju.



Wyjdź na słońce

Otwarcie zasłon, aby wpuścić trochę światła słonecznego lub spędzić kilka dodatkowych minut na zewnątrz każdego ranka, może pomóc w rozpoczęciu odchudzania. Choćby dlatego, że poprawia humor, a to ważny element walki z dodatkowymi kilogramami. Ekspozycja na światło słoneczne jest również najlepszym sposobem na zaspokojenie potrzeb witaminy D. Niektóre badania wykazały, że spełnienie wymagań dotyczących witaminy D może pomóc w utracie wagi, a nawet zapobiec przyrostowi masy ciała.



Zważ się

Ale tylko jeśli cię to nie dołuje! W przypadku wielu osób codzienne ważenie daje dobre rezultaty i pomaga trzymać masę ciała pod kontrolą. Trzeba jednak zachować zdrowy rozsądek i pamiętać, że drobne wahnięcia są zupełnie normalne! Aktualne badania, opublikowane w czasopiśmie „Obesity” sugerują, że ważenie każdego dnia może być skutecznym sposobem zapobiegania przyrostowi masy ciała. Badania te zostały przeprowadzone w okresie świątecznym (od listopada do stycznia) czyli w momencie, w którym mamy tendencję do tycia. Wnioski płynące z badań można jednak przenieść także na czas wakacji. W eksperymencie wzięło udział 111 dorosłych w wieku 18–65 lat. Uczestnicy ważyli się z różnym stopniem częstotliwości od połowy listopada 2017 r. do początku stycznia 2018 r. Trzykrotnie widzieli się także z lekarzami. Podczas wizyt badacze poprosili uczestników, aby starali się utrzymać ich początkową wagę przez cały okres badania, ale nie zaoferowali im żadnej porady, jak to zrobić. Każdy uczestnik mógł więc wybrać dowolną metodę, niezależnie od tego, czy chodzi o ćwiczenia czy dietę. Naukowcy porównali tych uczestników z grupą kontrolną, która w ogóle nie otrzymała żadnych instrukcji. Pod koniec okresu badania osoby, które ważyły ​​się każdego dnia i otrzymywały graficzne przedstawienie zmian masy ciała, albo utrzymywały taką samą wagę, jaką miały na początku, albo traciły na wadze. Być może następnego dnia więcej ćwiczyli lub też uważniej kontrolowali, co jedzą. Uczestnicy, którzy nie ważyli się każdego dnia, przytyli.



Wypij szklankę wody z cytryną

Da orzeźwienie o poranku, ale też pobudzi do pracy jelita, nawodni organizm i pomoże zapanować nad niekontrolowanym napadem głodu. Rozpoczęcie poranka z wodą i utrzymanie dobrego nawodnienia przez cały dzień to świetny sposób na zwiększenie utraty wagi przy minimalnym wysiłku.



Zacznij dzień od solidnej porcji białka

Spożywanie wysokobiałkowego śniadania może pomóc zmniejszyć głód i pomóc w utracie wagi. Białko może również wspomagać utratę wagi poprzez obniżenie poziomu greliny, „hormonu głodu", który jest odpowiedzialny za zwiększenie apetytu. Daje uczucie sytości, dzięki czemu ryzyko niekontrolowanego podjadania przed lunchem spada. Jakie produkty wybierać? Jajka, orzechy, nasiona, jogurt grecki.

