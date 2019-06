Twoja waga utknęła w miejscu? Sprawdź, co zrobić, by znowu chudnąć

10. Ruszaj się jeszcze więcej!

Jeżeli uczęszczasz na siłownię lub do klubu fitness, to bardzo dobrze. Jednak, czy na miejsce dojeżdżasz samochodem lub komunikacją miejską? Zmień swój środek transportu na rower lub wybierz pieszą wędrówkę. Te same zasady wprowadź w swoich codziennych domowych czynnościach. Zmywaj ręcznie, zamiast używać zmywarkę, posprzątaj, przejrzyj szafy i usuń zbędne rupiecie, a także zrezygnuj z windy na rzecz schodów.



9. Spożywaj więcej białka

Białko może przyspieszyć metabolizm i sprawić, że organizm zachowa mięśnie przy jednoczesnym spalaniu tłuszczu. Pokarmy bogate w białko również ujarzmiają grelinę, która jest hormonem pobudzającym apetyt wydzielanym przez żołądek. Efekt plateau w swojej diecie pokonasz, jeśli zwiększysz ilość białka w każdym spożywanym posiłku.



8. Jedz regularnie

Dietetycy przypominają, że pominięcie pojedynczego posiłku wcale nie pomoże spalić większej liczby kalorii. Taki manewr nie tylko spowoduje zwolnienie metabolizmu, ale także gwałtowny spadek cukru we krwi. Jedz co 3-4 godziny, by zachować metabolizm na dobrym poziomie. Pamiętaj także o odpowiednim rozmiarze porcji oraz doborze wartości energetycznych.



7. Pij wodę

Wszyscy specjaliści od diet i zdrowego odżywiania napominają nieustannie, by pić wodę w ilości około 2 l dziennie. Warto jednak pić ją zwłaszcza przed posiłkami w ilości szklanki lub dwóch, by wypełnić nieco żołądek i zmniejszyć dzięki temu przyjmowaną liczbę kalorii. Ubytek wagi dzięki wprowadzeniu takiej z pozoru niewielkiej zmiany odnotowano na podstawie badań Amerykańskiego Towarzystwa Chemicznego.



6. Jedz migdały przed treningiem

Osiągniesz lepsze efekty swojego zwyczajowego treningu odchudzającego, jeżeli bezpośrednio przed ćwiczeniami zjesz porcję migdałów. Są bogate w L-argininę, aminokwas, który pozwala zużywać więcej energii z węglowodanów i tłuszczów.



5. Ogranicz spożycie soli

Sól wpływa na zatrzymanie wody w organizmie. Nie jest to jednak najczęściej sól dodawana z solniczki, a ta zawarta w gotowych posiłkach, nie tylko tych typu fast food, ale także w słodyczach, przetworzonych elementach żywności takich, jak wędliny. Spożywaj w zamian więcej warzyw i owoców.



3. Zamień kawę na zieloną herbatę

Częste picie kawy może spowolnić proces odchudzania. Dowiedziono tego na podstawie badania przeprowadzonego na myszach. Z innego eksperymentu wynika natomiast, że picie pięciu filiżanek zielonej herbaty dziennie w połączeniu z aktywnością fizyczną pozwoliło jego uczestnikom zrzucić więcej kilogramów, niż tym, którzy jej nie pili. Na spalanie tłuszczu wpływają zawarte w herbacie katechiny, które podkręcają metabolizm, a następnie usprawniają przemiany tłuszczu w wątrobie.



2. Zwiększ ilość błonnika w diecie

Kiedy inne metody zawodzą, wprowadzenie większych ilości błonnika do codziennej diety może poprawić jej efekty. Błonnik wypełnia żołądek i daje uczucie sytości. 30 g błonnika dziennie z owoców, warzyw czy zbóż nie tylko pomoże schudnąć, ale także obniży ciśnienie krwi.



1. Zmniejsz liczbę kalorii

Dietetycy ostrzegają, że spożywanie w drugim miesiącu diety tej samej liczby kalorii, od której zaczynałeś, nie sprawi, że będziesz dalej zrzucał kilogramy. Większy deficyt kaloryczny sprawi, że metabolizm ponownie ruszy do przodu. Na początek zmniejsz dzienną dawkę kalorii o 100-200.Czytaj także:

