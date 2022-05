Ile można schudnąć, odstawiając alkohol?

„Czy widział ktoś, kiedyś otyłego alkoholika?” Takie komentarze można znaleźć w Internecie pod artykułami, które przybliżają kaloryczność alkoholu oraz wiążące się z nią skutki w postaci nadmiernego przybierania na wadze. Fakt, otyli alkoholicy to rzadkość, ale utrata masy ciała jest w tym przypadku efektem stopniowego wyniszczania organizmu, jednak „brzuszki piwne” widzimy na każdym kroku i dotyczą one już nie tylko mężczyzn, ale także coraz częściej kobiet.

Ile kalorii mają poszczególne alkohole?

Alkohol alkoholowi nierówny. I tak jak wino samo w sobie nie ma zbyt wiele kalorii (np. 150 ml białego wina zawiera 99 kcal), tak lekkie piwo czy kolorowe drinki to dużo bardziej kaloryczne napoje alkoholowe. Jeden wieczór, w trakcie którego wypijemy kilka kolorowych drinków lub kilka piw, może dostarczyć nawet kilkuset kalorii! Dodając do tego niezdrowe przekąski, które często lubimy jeść w towarzystwie drinków, mamy gotową receptę na bombę kaloryczną. Spożywanie alkoholu w nadmiarze może zatem nie tylko negatywnie wpłynąć na zdrowie, ale również przyczynić się do wzrostu masy ciała.

Przyjrzyjmy się uważnie poszczególnym alkoholom:

lekkie piwo jasne ma 29 kalorii w 100 ml (najczęściej wypijamy go dużo więcej)

piwo ciemne ma już 68 kalorii w 100 ml

białe wino ma 66 kalorii w 100 ml

czerwone wino wytrawne ma 66 kalorii w 100 ml

wódka 220 kalorii w 100 ml

likier 250 kalorii w 100 ml

Dzięki odstawieniu alkoholu unikniesz dodatkowych kilogramów

Osoby, które lubią sięgać na imprezach po kolorowe drinki lub spotykać się z przyjaciółmi na piwie, mogą zauważyć, że rezygnując z alkoholu dość szybko stracą trochę na wadze. Odstawienie alkoholu w takim wypadku może pomóc im schudnąć. Jest to szczególnie ważne, ponieważ pijąc alkohol, często nie kontrolujemy tego, ile jemy. Alkohol blokuje produkcję leptyny, enzymu leptydowego, który informuje mózg, że zaspokoił apetyt. Jeśli tej informacji brakuje, jemy kompulsywnie, dostarczając większe ilości pożywienia niż potrzebuje organizm. To dlatego picie alkoholu pobudza apetyt i to dlatego przy kolorowych drinkach czy piwie mamy ochotę na fast foody i niezdrowe przekąski – chipsy, paluszki czy orzeszki solone.

Ile można schudnąć odstawiając alkohol?

Rezygnując ze spożycia alkoholu, możemy dość szybko zauważyć, że nie tylko czujemy się lepiej, ale że znika tzw. oponka na brzuchu, która często jest wywołana odkładaniem tłuszczu. Zrezygnowanie z alkoholu nie tylko sprawia, że eliminujemy źródło dodatkowych i pustych kalorii, ale również pomaga kontrolować się w podjadaniu między posiłkami. Jeśli przyzwyczailiśmy się, że do piwa lubimy zjeść pizzę, a kolorowego drinka zagryzamy tortillą czy słonymi przekąskami, wyeliminowanie alkoholu może sprawić, że pozbędziemy się tego nawyku.

I nie oznacza to wcale, że musimy zrezygnować z chodzenia na imprezy. Pijąc na nich wodę niegazowaną z cytryną, z pewnością będziemy bardziej się kontrolować z jedzeniem i nie doprowadzimy do sytuacji, w której pochłoniemy nieświadomie kilkaset kalorii. Nawet wypicie lampki wina tego nie zmieni, ponieważ z winem często nie łączymy popularnych przegryzek i przekąsek.

W mediach możemy przeczytać relacje osób, które odstawiając alkohol szybko zrzuciły kilkanaście kilogramów. Ma to sens i rzeczywiście jest możliwe, jeśli osoby te spożywały dużo wyskokowych trunków i jeśli piciu ich towarzyszyło dodatkowe jedzenie.

Osoby, które rzadko sięgają po alkohol, wykluczając go całkowicie ze swojej diety nie sprawią, że waga spadnie. W takiej sytuacji spadek masy po odstawieniu alkoholu może być niewielki lub nawet niezauważalny. Odstawienie alkoholu jednak zawsze ma sens, ponieważ pozytywnie wpływa na zdrowie, pomaga uregulować poziom cukru we krwi i zapobiega wielu chorobom.

Co się dzieje w organizmie po spożyciu alkoholu?

Spożycie alkoholu wpływa negatywnie na wypłukiwanie składników odżywczych z organizmu. Oprócz utraty cennych mikroelementów, tracimy również wodę. Pijąc alkohol, nie tylko dostarczamy do organizmu puste kalorie, wspomagając odkładanie się dodatkowej tkanki tłuszczowej, ale wypłukujemy minerały, które później musimy uzupełnić.

Spożycie alkoholu mocno oddziałuje na układ nerwowy. W pierwszej kolejności dotyka ośrodków układu nerwowego, dlatego po spożyciu większej (lub niedużej, w zależności od indywidualnej tolerancji) ilości alkoholu, zaczynamy mieć problemy z logicznym myśleniem, wysławianiem się czy kojarzeniem faktów. Następnie pojawiają się poważne zaburzenia mowy, trudności z koordynacją ruchów czy utrzymaniem równowagi.

Spożywanie alkoholu także mocno obciąża wątrobę i spowalnia metabolizm. Zbyt częste sięganie po alkohol może doprowadzić do odłożenia dodatkowej tkanki tłuszczowej i zwyczajnie przybrania na wadze. Osoby, które lubią sięgać po piwo, kolorowe drinki i zakąszać je fast foodami czy niezdrowymi przekąskami narażają się na ryzyko otyłości. Po odstawieniu alkoholu może nastąpić u nich wyraźny spadek masy ciała.

Poprawa stanu wątroby jako objaw odstawienia alkoholu

Zrezygnowanie ze spożywania alkoholu pozytywnie wpływa również na wątrobę. Odstawienie alkohol pomaga zregenerować wątrobę i to dość szybko, zazwyczaj w ciągu kilku lub kilkunastu tygodni.

Nie ma znaczenia, jak długo sięgało się po alkohol, ale jeśli wątroba jeszcze nie została uszkodzona, to jej regeneracja przebiegnie szybciej i sprawniej. To kolejny argument przemawiający za tym, by odstawić napoje wyskokowe.

Jakie możesz zauważyć objawy po odstawieniu alkoholu?

Odstawienie alkoholu zawsze ma pozytywny wpływ na organizm. Nie tylko prowadzi do utraty wagi, ale także wspomaga proces odchudzania oraz proces regeneracji wątroby. Sprzyja również oczyszczaniu organizmu, sprawia, że mamy więcej energii.

Odstawieniu alkoholu u osób uzależnionych może towarzyszyć też szereg objawów nazywanych alkoholowym zespołem odstawiennym. Można wtedy zauważyć drżenie rąk, uczucie rozbicia i osłabienia, bóle głowy, niekiedy nawet nudności. Objawy te miną po pewnym czasie, choć początkowo mogą być trudne dla osoby, która nałogowo piła alkohol.

Jak szybko schudnąć?

Odchudzanie wymaga sporo wysiłku. Oprócz niskokalorycznej diety oraz zwiększenia codziennej aktywności fizycznej warto też zrezygnować z alkoholu. Zawiera on puste kalorie, nie dostarcza składników odżywczych, za to zachęca, by sięgać po węglowodany.

Jeśli często pijesz kolorowe drinki, a nie możesz schudnąć, winą możesz obarczyć właśnie te trunki. Spożywanie alkoholu, zwłaszcza wysokokalorycznego, wzbogaconego w cukier, spowalnia metabolizm, pobudza apetyt i zachęca do sięgania po niezdrowe przekąski. Rozregulowuje również poziom cukru w organizmie. Sięgnięcie po drinka z procentami wystarczy, by zaburzyć efekty odchudzania. Picie ich w większych ilościach przez dłuższy czas może szybko dać efekty w postaci tłuszczu na brzuchu.

Choć co jakiś czas pojawiają się w mediach informacje, że alkohol nie tuczy, a wręcz pomaga schudnąć, to lepiej i tak go nie nadużywać, a już na pewno nie należy sięgać po piwo, drinki lub wino w nadziei na to, że trunki te pomogą nam schudnąć. Dieta alkoholowa nie jest dobrym pomysłem, bo oprócz ryzyka uzależnienia, niesie za sobą także inne i nie mniej poważne dla zdrowia skutki.

Aby schudnąć, trzeba radykalnie zmienić swoje nawyki i nie tylko pożegnać się z alkoholem, ale także z niezdrowym, tuczącym jedzeniem i siedzącym trybem życia. Alkohol dostarcza do organizmu „pustych kalorii” oraz wzmaga apetyt, więc w podwójnie negatywny sposób wpływa na efekty odchudzania.

Skuteczne odchudzanie to przede wszystkim zdrowe odchudzanie! Alkohol nie należy do zdrowych napojów, więc warto sięgać po niego okazjonalnie i na pewno trzeba z niego zrezygnować podczas stosowania diety.

Dlaczego alkohol nie jest wskazany na diecie?

Picie niewielkich ilości alkoholu większości z nas nie zaszkodzi, o ile będziemy sięgali po napoje wyskokowe okazjonalnie, ale w przypadku niektórych osób np. obciążonych wystąpieniem chorób związanych z nadwagą i otyłością może on stać się dodatkowym zagrożeniem.

Dieta odchudzająca jest sporym obciążeniem dla naszego organizmu, dlatego musimy bardzo uważać na obecne w alkoholu procenty, które mogą znacznie szybciej uderzać nam do głowy, co spowoduje, że na drugi dzień będziemy się czuli fatalnie i na pewno nie będziemy mieć siły ani do przygotowywania zdrowych posiłków, ani do ćwiczeń.

Stosując dietę o obniżonej kaloryczności i niewielkiej zawartości tłuszczu, można się upić już po wypiciu kufla piwa lub jednego drinka, a efekty kaca z powodu odwodnienia, będziemy odczuwać znacznie intensywnej i przez długi czas.

Odstawienie alkoholu na diecie – czy pomaga szybciej zredukować zbędne kilogramy?

Rezygnacja z alkoholu nisko i wysokoprocentowego pomaga szybciej schudnąć, bo łatwiej jest nam utrzymać w ryzach bilans kaloryczny. Jeżeli odżywiamy się zdrowo, to sama rezygnacja a alkoholu będzie powodowała spadek masy ciała, o ile nie zastąpimy napojów wyskokowych innymi źródłami „pustych kalorii” np. słodyczami. Unikanie alkoholu pomaga też ograniczyć chęć na podjadanie, bo nie powoduje nagłego wzrostu apetytu, więc łatwiej jest nam zrezygnować z tuczących potraw i „grzeszków żywieniowych”.

Rezygnując z alkoholu, odczujemy też przypływ sił witalnych oraz zaczniemy lepiej się wysypiać. Badania dowiodły, że jakość snu ma ogromny wpływ nie tylko na nasz apetyt, ale także wybory żywieniowe. Po źle przespanej nocy chętniej sięgamy po wysokokaloryczne dania np. na śniadanie i znacznie łatwiej ulegamy pokusom w postaci wysokokalorycznych napojów, owoców oraz przekąsek.

W przypadku, gdy stosujemy niezdrową, wysokokaloryczną dietę i prowadzimy siedzący tryb życia, samo odstawienie alkoholu nie wystarczy. Nie ma co liczyć na cud, że piwny brzuch i boczki magicznie znikną po tygodniu lub dwóch abstynencji, ale dbając o kaloryczność spożywanych posiłków, unikając alkoholu i dużo się ruszając, znacznie szybciej zauważymy pozytywne efekty naszych starań o szczupłą sylwetkę.

Warto wiedzieć, że dwa piwa to około 500 kcal, czyli tyle, o ile wystarczy obniżyć kaloryczność codziennie spożywanych posiłków, aby zdrowo chudnąć, a niestety często na dwóch piwach się nie kończy. Jeżeli dodamy do tego przekąski, kolorowe drinki na bazie słodkich soków i napojów oraz „przyjemności” w postaci grillowanych potraw lub pizzy, to może się okazać, że w jeden dzień dostarczymy do organizmu kilka razy więcej kalorii, niż wskazuje na to nasze dzienne zapotrzebowanie energetyczne.

Po jakim czasie organizm oczyszcza się z alkoholu?

Alkohol nie jest szybko wydalany z organizmu, dlatego po zakrapianej imprezie najczęściej czujemy się źle. Jak wynika z danych naukowców, w ciągu godziny organizm jest w stanie zneutralizować około 28 g alkoholu. Jeśli zatem wypiliśmy kilka dużych piw lub kilka kolorowych drinków, ten proces potraw dłużej.

Decydując się na to, by pić alkohol, musimy wiedzieć, że kolejnego dnia nie będziemy czuli się najlepiej. Alkohol odwadnia organizm, wypłukuje minerały i składniki odżywcze, pozbawiając nas energii. Duże ilości alkoholu mogą również obciążyć wątrobę oraz jelito cienkie, wywołując bóle brzucha.

Osoby, które nadużywały alkoholu, będą jeszcze dłużej się z niego oczyszczały. Przyjmuje się, że zajmuje to około 7-10 dni, by z organizmu został całkiem wydalony alkohol.

Uzależnienie i nadużywanie alkoholu

Osoby nadużywające alkoholu powinny być świadome tego, jakie szkody i spustoszenie wyrządza alkohol w ich organizmie. Uzależnienie od alkoholu to wyniszczający nałóg, powodujący nieodwracalne szkody w organizmie, wpływający na pracę organów wewnętrznych i pogorszenie pracy układu immunologicznego. Nałóg może również wpływać na funkcjonowanie mózgu oraz układu pokarmowego.

Odstawienie alkoholu nie jest łatwe, osoby uzależnione często przechodzą bardzo trudną drogę, zanim zdecydują się porzucić nałóg. Oprócz wyrwania się ze szponów nałogu, rządzącego życiem, mogą odzyskać zdrowie, a nie ma cenniejszego trofeum.

