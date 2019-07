7 przekąsek, które pozwolą ci zachować dobrą figurę

7. Chrupkie pieczywo z awokado

Rozgnieć awokado widelcem, dopraw do smaku solą oraz pieprzem, a następnie rozsmaruj na pełnoziarnistym chrupkim pieczywie. Często w porze pomiędzy jednym a drugim posiłkiem dosłownie dopada ochota na schrupanie czegoś smacznego. Taka opcja zaspokoi głód i chęć spożycia chrupiącej przekąski oraz dostarczy sporej ilości błonnika i nienasyconych roślinnych kwasów tłuszczowych.



6. Pasta z koziego sera

Kozi ser wymieszany z drobno posiekanym czosnkiem, odrobiną pieprzu, ulubionych ziół i oliwą z oliwek doskonale łączy się z pełnoziarnistym pieczywem, także w formie zapiekanej. Taki ser jest doskonałym źródłem cynku, białka, witamin oraz wapnia. Pieczywo wypiekane z pełnego ziarna dostarcza spore ilości niezbędnego w każdej zdrowej diecie błonnika, który pozwala zachować regularność wypróżnień.



5. Chipsy jarmużowe

Popularny w ostatnim czasie jarmuż stanowi nie tylko doskonały komponent sałatkowy, ale także spełnia doskonale swoją rolę jako zamiennik tradycyjnych ziemniaczanych chipsów smażonych w głębokim oleju. Oczyść liście jarmużu, skrop oliwą i posyp ulubionymi przyprawami. Następnie rozłóż na blasze i piecz przez kilka minut w 190 stopniach Celsjusza. Jarmuż zawiera przeciwutleniacze oraz jest bogaty w mikroelementy. Dzięki takiej przekąsce zaspokoisz uczucie głodu i dostarczysz organizmowi cennych składników, które powstrzymują procesy starzenia w organizmie.



4. Jabłka z masłem orzechowym

Opcja na słodko również musiała znaleźć się w tym zestawieniu. Dla wielu osób odstawienie słodyczy wiąże się z niewyobrażalną katorgą. Plastry słodko-kwaśnego jabłka posmarowane lekko słonawym masłem orzechowym dostarczą twojemu organizmowi porcję witamin oraz zdrowych roślinnych tłuszczów, których zalet nie trzeba nikomu przedstawiać.



3. Sałatka grecka

Świeże warzywa z dodatkiem fety i odrobiną oliwy z oliwek zawsze sprawdzą się świetnie, zwłaszcza w upalne dni, kiedy nie czujesz chęci do gotowania. Papryka, ogórek, pomidor i czerwona cebula stanowią bogate źródła witamin, mikroelementów oraz złożonych węglowodanów, które są korzystne dla zdrowia. Dodatek oliwy dostarcza zdrowych tłuszczów i pozwala lepiej przyswajać witaminy.



2. Orzechy w przyprawach

Pikantne orzechy pekan, migdały czy nerkowce to niebanalna propozycja dla miłośników zdrowia i ciekawych smaków. Weź ulubione orzechy i posyp je ostrymi przyprawami: pieprzem cayenne lub płatkami chili, a następnie piecz je przez 10 minut w 200 stopniach Celsjusza. Po upływie tego czasu wyjmij blaszkę z piekarnika i ciesz się smaczną i pachnącą przekąską! Ostre przyprawy pobudzą twój metabolizm, a zdrowe sterole roślinne zawarte w orzechach poprawią poziom cholesterolu we krwi.



1. Warzywa z hummusem

Pokrojone kawałki marchewek, selera naciowego czy papryki zanurzone w pysznej, orientalnej paście z cieciorki i pasty sezamowej? Dlaczego nie! Połączenie białka roślinnego, zdrowych, nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz węglowodanów złożonych to idealna opcja na ujarzmienie głodu między śniadaniem a obiadem.