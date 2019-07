Koniec z kanapkami. Przestaw się na shake'i!

W dzisiejszych zabieganych czasach przygotowywanie dietetycznych posiłków i regularne ich spożywanie mogą wydawać się czynnościami tak bardzo czasochłonnymi, że ich realizacja nierzadko wydaje się wręcz niemożliwa. Wstajesz rano, musisz zjeść coś na szybko, bo spieszysz się na poranny trening i do pracy, podczas przerwy też nie masz zbyt wiele czasu na rozkładanie zastawy stołowej, a brzuch coraz bardziej burczy... Z pomocą przychodzą shake'i proteinowe, które zdecydowanie usprawnią codzienną dietę.

Czytaj także:

Ile można schudnąć na diecie jogurtowej?

Shake'i proteinowe na odchudzanie

Koktajl białkowy, jak sama nazwa wskazuje, jest bogatym źródłem białka. Ten składnik pokarmowy jest niezwykle ważny podczas odchudzania, ponieważ pozwala bardziej efektywnie budować mięśnie oraz spalać tłuszcz. Przyspiesza także metabolizm, a ponadto zmniejsza apetyt w naturalny sposób. Wiele osób ma opory przed spożywaniem dosyć suchego mięsa kurczaka, które jest na diecie najpopularniejszym źródłem białka, więc wymagane jest dostarczanie protein w inny sposób – wtedy najczęściej wybór pada na shake'i. Występują one w postaci proszku, który należy rozrobić z wodą, mlekiem lub napojem sojowym, migdałowym, ryżowym... Możliwości jest wiele, a każda dostarcza nie tylko nieco zmienionych doznań smakowych, ale też różni się pod względem mikroelementów.

Oprócz zrzucenia wagi shake'i proteinowe pozwalają zapobiegać ponownemu przybraniu na wadze i utracie mięśni po zakończeniu odchudzania. Na podstawie jednego z badań dowiedziono, że uczestnicy, którzy spożywali więcej białka stracili na wadze i zachowali wagę lepiej niż ci, którzy dostarczali go mniej. Uczestnicy grupy spożywającej więcej białka „odzyskali” tylko 9 procent utraconej wagi, podczas gdy wynik grupy wysokobiałkowej to aż 23 procent na plusie.

Czytaj także:

Dlaczego rabarbar jest taki kwaśny? Nie, to nie zasługa dużej ilości witaminy C

Jakie typy koktajli białkowych są dostępne na rynku?

Niektóre z najpopularniejszych rodzajów proszku białkowego na rynku to:

Białko serwatkowe: szybko wchłaniane, na bazie mleka. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy;

Białko kazeinowe: powoli wchłaniane, na bazie mleka. Zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy;



Białko sojowe: produkowane na bazie roślin, zawiera wszystkie niezbędne aminokwasy. Zawiera również izoflawony sojowe, które mogą zapewnić szereg korzyści zdrowotnych;



Białko konopi: jest białkiem roślinnym bogatym w tłuszcze omega-3 i omega-6, witaminę E i B6, cynk, magnez, fosfor;



Białko ryżowe: lizyna roślinna, nie zawiera alergenów, jest białkiem łatwo przyswajalnym;



Białko grochu: białko roślinne, wegańskie, dobrze przyswajalne, bogate w argininę.



Wielu producentów białka do picia oferuje mieszanki różnych rodzajów proszku białkowego. Dzieje się tak dlatego, że dwa osobne białka mogą uzupełniać się pod względem profilu aminokwasowego. Różnice występują także w formach produktów. Możesz kupić białko w proszku i miksować je samodzielnie z wybranym rozcieńczalnikiem, albo skorzystać z gotowych płynnych koktajli.

Dlaczego warto pić shake'i proteinowe?

Wśród propozycji takich białkowych napojów znajdziesz między innymi Pakiet SILVER programu Jem i Chudnę marki This is Bio, czyli zestaw dwóch opakowań proszku przeznaczonego do przygotowania koktajlu. Pakiety dostępne są w wersji truskawkowej, waniliowej oraz truskawkowo-waniliowej. Ostatnia opcja będzie świetna dla osób, które lubią spożywać dwa smaki wymiennie.

W pakiecie znajdziesz również inne produkty, które pozwolą Ci schudnąć szybciej i zachować dobre zdrowie. Zestaw zawiera opakowanie 90 tabletek do ssania z witaminą D3+K2. Przyjmując witaminy w takiej postaci masz wrażenie, jakbyś spożywał słodycze. Jest to niekiedy bardzo pożądane przez wiele osób będących na diecie, którym zwyczajnie brakuje słodkich przerywników w ciągu dnia. Witamina D wpływa na zdrowie kości i lepsze przyswajanie wapnia, wzmacnia ponadto układ odpornościowy. Witamina K wspiera zdrowie szkieletu oraz poprawia krzepliwość krwi. Znajdziesz tutaj również opakowanie 50 tabletek z witaminą C, tak bardzo przydatną w codziennym żywieniu. Wspiera układ odpornościowy, pomaga w tworzeniu kolagenu, działa korzystnie na układ nerwowy i funkcje psychologiczne.

Czytaj także:

Czy sok z jarmużu obniża poziom cukru we krwi?