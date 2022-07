Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu?

Czy wiesz, że twój mózg w większości składa się z wody? Nasz organizm nieustannie wykorzystuje ją w wielu procesach, gwarantując nam zdrowie. Możemy nie jeść przez kilka tygodni i żyć, ale jeśli przestaniemy pić, umrzemy zdecydowanie szybciej. Zastanawiający jest więc fakt, jak wielu z nas nie dba o dobre nawodnienie organizmu.

Czym jest retencja wody?

Nadmiar wody w organizmie może wystąpić u każdego z nas. Choć najczęściej zatrzymywanie się wody jest spowodowane błędami żywieniowymi, niektóre leki, choroby i schorzenia mogą temu sprzyjać. Np. obrzęki mogą świadczyć o niewydolności serca lub nerek.

Retencja wody występuje w układzie krążenia lub w tkankach i jamach. Może powodować obrzęk rąk, stóp, kostek i nóg. Często gołym okiem widać opuchliznę np. na twarzy czy nogach. Może się też okazać, że waga pokaże wyższą wartość niż zazwyczaj. Nie dość więc, że gołym okiem widzimy różnicę, to jeszcze czujemy się inaczej – jesteśmy ociężali, z trudem zapinamy spodnie, pierścionek lub zegarek zaczął uwierać, stopy ledwo mieszczą się w butach.

Objawy zatrzymywania wody w organizmie

Zatrzymywanie wody w organizmie daje wyraźne objawy. Zaliczają się do nich:

opuchlizna twarzy

opuchlizna rąk i nóg

większy obwód brzucha

puchnięcie palców

osłabienie

zawroty głowy



ból głowy

przyrost masy ciała

Przyczyny zatrzymywania wody

Do zatrzymania wody w organizmie może dojść z wielu przyczyn. U niektórych osób nadmiar wody wynika z... nieodpowiedniego spożywania płynów. Jeśli pijemy zbyt mało wody, organizm zaczyna magazynować wodę w tkankach, zabezpieczając się przed przyszłością. Osoby, które piją mało wody, mogą ze zdziwieniem zauważyć opuchliznę twarzy, kończyn górnych i dolnych czy gromadzenie wody w okolicach brzucha. W takiej sytuacji najlepszym rozwiązaniem jest picie dużej ilości wody.

U kobiet zatrzymywanie wody w organizmie może być też związane z miesiączką. Wiele pań przed okresem doświadcza PMS, zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Może on powodować zmiany nastrojów, rozdrażnienie, problemy ze snem, ból piersi, a także zatrzymywanie wody w organizmie. W takiej sytuacji warto dbać o odpowiednie nawodnienie, przestrzegać zasad zbilansowanej diety (wykluczając słone i niezdrowe przekąski czy fast foody, a także słodycze). Można również wspomagać się preparatami, które zawierają wyciąg z niepokalanka mnisiego.

Na zatrzymywanie wody w organizmie może mieć również wpływ stres, a także nieodpowiednia dieta. Retencja wody może być związana też z zażywaniem niektórych leków oraz z współwystępowaniem chorób w organizmie. Jeśli niektóre narządy nie pracują prawidłowo (np. nerki), mogą gromadzić wodę. W takiej sytuacji konieczne jest podjęcie leczenia, które umożliwi prawidłowe wydalanie wody z organizmu.

Ograniczanie spożycia wody

Zdecydowanie najgłupszym pomysłem, na jaki możemy wpaść przy zatrzymywaniu wody, to ograniczenie spożycia wody. Teoretycznie może wydawać się to rozsądne – im mniej wody będziemy pić, tym mniejsza szansa, że się odłoży. A jednak – to jedna z głównych przyczyn jej odkładania. Pierwsza zasada walki z nadmiarem płynów w organizmie brzmi: pij więcej wody. O czym jeszcze trzeba wiedzieć?

Menstruacja i zmiany hormonalne a zatrzymywanie wody w organizmie

Zatrzymywanie wody w organizmie często jest efektem zmian hormonalnych. Gdy przed miesiączką w fazie lutealnej cyklu spada poziom progesteronu i estrogenów, organizm zaczyna magazynować wodę. W efekcie kobiety często czują się gorzej, są rozdrażnione, mają migreny lub bóle głowy, mogą również zauważyć odkładanie wody w pasie i w obrębie kończyn.

W takiej sytuacji można wspomagać się ziołami, które mają działanie moczopędne i pomagają w wydalaniu wody z organizmu. Są to skrzyp polny czy pokrzywa. Pomocny jest również mniszek lekarski, który pomaga unormować cykle menstruacyjne i łagodzi objawy PMS.

Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu przed miesiączką?

Retencja wody najczęściej ustępuje w momencie wystąpienia miesiączki. W tym czasie warto pić duże ilości wody oraz zmniejszyć w jadłospisie podaż sodu i potasu. Dobrze jest powstrzymać się od dań wysoko przetworzonych, fast foodów i gotowych słonych przekąsek oraz słodyczy, które mogą sprzyjać zatrzymywaniu wody.

Zazwyczaj już w pierwszym dniu miesiączki samopoczucie się poprawia, a w kolejnych dniach okresu objawy zatrzymywania wody znikają.

Leki powodujące zbieranie wody w organizmie

Nadmiar wody w organizmie mogą powodować też niektóre leki. Do gromadzenia wody przyczyniają się przede wszystkim tabletki antykoncepcyjne, kortykosteroidy czy leki przeciwzapalne. Mogą one zaburzać równowagę elektrolitową, a także zwiększać ryzyko obrzęków we krwi.

Wysoka temperatura sprzyja zatrzymywaniu wody w organizmie

Osoby, które mają tendencje do gromadzenia wody w organizmie, mogą zaobserwować, że w upalne dni przy wysokich temperaturach, woda zatrzymuje się mocniej. W takim okresie szczególnie ważne jest zadbanie o prawidłowe nawodnienie i wypijanie dużej ilości płynów. Jeśli nie lubimy pić samej wody, warto dodać do niej miętę, owoce cytrusowe, limonkę czy pomarańczę, które poprawią walory smakowe wody. Niektórzy cenią też połączenie wody ze świeżymi listkami bazylii oraz cytryną.

Dlaczego zatrzymuje się woda w organizmie przy stresie?

Stres sprawia, że w organizmie produkuje się więcej kortyzolu, co wzmaga uwalnianie adrenaliny i noradrenaliny. Kortyzol zakłóca działanie aldosteronu i może wzmagać retencję wody w organizmie.

Osoby zestresowane i żyjące szybko często też nie przestrzegają zasad zdrowego żywienia. W efekcie jedzą rzadko lub sięgają po wysoko przetworzone produkty, które zawierają dużo soli, konserwantów i sztucznych barwników. To może nasilać odkładanie wody w organizmie. Aby poprawić tę sytuację, należy zadbać o zdrowy tryb życia i o stosowanie zbilansowanej diety. Warto wyrównywać proporcje pomiędzy pracą a snem, dbać o właściwą regenerację organizmu.

Odchudzanie a woda w organizmie

Często utrata zgromadzonej wody w organizmie pozwala schudnąć. W pierwszej kolejności tracimy bowiem wodę – wystarczy zwiększyć ilość płynów w diecie, by pozbyć się zgromadzonych w tkankach zapasów. Dzięki stosowaniu zbilansowanej diety i piciu dużej ilości płynów można stracić od 1 do 2 kg.

Jak pozbyć się nadmiaru wody z organizmu?

Wiedząc, jakie czynniki sprzyjają odkładaniu się wody, możemy przeciwdziałać występowaniu tego zjawiska.

Ogranicz spożycie soli. jej nadmiar w diecie to jedna z najczęstszych przyczyn zalegania wody i powstawania obrzęków.

Pij więcej wody. To najprostszy sposób na uregulowanie gospodarki wodnej.

Zmniejsz ilość spożywanego węglowodanów i zjedz więcej owoców i warzyw. Trzymaj się z dala od artykułów spożywczych, takich jak pączki, bułeczki, biały chleb, mąka i słodycze.

Więcej się ruszaj. Siedzący tryb życia, który obejmuje prace biurowe wymagające niewielkiego ruchu, przyczynia się do zatrzymywania wody. Aktywność fizyczna jest potrzebna do prawidłowego krążenia krwi, którego brak może powodować gromadzenie się płynu w kończynach dolnych – jest to wyraźny znak retencji wody.

Jedz więcej produktów bogatych w potas. Jest niezbędnym składnikiem odżywczym do utrzymywania równowagi płynów.

Błonnik jest niezbędnym składnikiem prawidłowo funkcjonującego układu pokarmowego. Jedz więc więcej produktów, zawierających błonnik. Dzięki niemu organizm lepiej gospodaruje płynami, które znajdują się w jelitach i usprawnia procesy trawienne.

Odstaw alkohol, ponieważ prowadzi do odwodnienia, a to z kolei do zatrzymywania wody.

Uwaga! Jeśli zatrzymanie wody nie zniknie, udaj się do lekarza. Wiele schorzeń można leczyć, jeśli zostanie to stwierdzone na wcześniejszych etapach. Zatrzymanie wody może świadczyć o takich schorzeniach jak: marskość wątroby, zastoinowa niewydolność serca i choroba nerek. Jeśli nasze działania nie przynoszą rezultatu, trzeba wykonać szereg podstawowych badań.

Jak pozbyć się wody z organizmu przez dietę?

Aby pozbyć się nadmiaru wody w organizmie, warto wzbogacić dietę o produkty bogate błonnik. Produkty pełnoziarniste bogate w błonnik wspomagają pracę jelit, ułatwiają prawidłową perystaltykę i wymiatają z układu pokarmowego resztki przemiany materii. Regulują wypróżnienia i pomagają w utrzymaniu równowagi w układzie trawiennym.

W diecie powinny znaleźć się również produkty bogate w potas, dbające o równowagę płynów, a zatem pomidory, seler, zielone warzywa. Warto też włączyć do diety zioła o działaniu moczopędnym, które również sprzyjają usuwaniu z organizmu nadmiaru wody. Są to m.in. pokrzywa, ale też skrzyp polny.

Podaż sodu i potasu

Aby usunąć nadmiar wody z organizmu, warto wzbogacić dietę w produkty bogate w sód i potas. Dobrym źródłem potasu są pomidory, ale też brokuły, awokado czy banany. Odpowiednia podaż sodu i potasu może uregulować gospodarkę wodną i zapobiec gromadzeniu wody w organizmie.

Jakie badania zrobić przy zatrzymywaniu wody w organizmie?

Jeśli obserwujemy trwałe zatrzymywanie wody w organizmie, a pijemy duże ilości płynów, powinniśmy wykonać podstawowe badania. Zalicza się do nich morfologia, badanie TSH, badanie enzymów wątrobowych, elektrolitów mocznikowych, insuliny, glukozy.

Retencja wody może powodować niedoczynność tarczycy, cukrzyca i zaburzenia hormonalne. W takiej sytuacji najlepiej jest zatem wykonać konieczne badania i podjąć leczenie.

Czytaj też:

Jak naturalnie obniżyć poziom cukru?