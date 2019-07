Nie chudniesz? Który z tych 8 błędów popełniasz?

8. Masz nierealne cele

Nierealistyczne oczekiwania mogą doprowadzić do frustracji i całkowitej rezygnacji. Byłoby super, gdyby udało ci się schudnąć 20 kg w miesiąc, ale... jest to tak naprawdę niemożliwe, a już na pewno - niezdrowe. Postaw sobie realny cel, np. 1 kg tygodniowo lub 6 kg w ciągu 2 miesięcy.



7. Często coś jesz

Wiele osób skutecznie gubi zbędne kilogramy, jedząc 5 posiłków dziennie. Czasem któryś z nich muszą sobie wręcz wpychać. A jedzą, bo wydaje im się to konieczne... Zbyt częste jedzenie może zaszkodzić odchudzaniu. Aby uzyskać najlepsze wyniki, ważne jest, aby jeść tylko wtedy, gdy jest się głodnym.



6. Jesz za mało błonnika

Spożywanie wystarczającej ilości błonnika może pomóc zmniejszyć apetyt, wypełnić żołądek, zmniejszyć ilość wchłanianych kalorii, przyspieszyć metabolizm, ułatwić wypróżnianie i zmniejszyć ryzyko rozwoju raka jelita grubego. Ktoś potrzebuje więcej argumentów?



5. Nie zwracasz uwagi na białko

Tymczasem białko ogrywa niesamowicie istotną rolę w czasie zrzucania wagi. Może zmniejszyć apetyt, zwiększyć uczucie pełności, zmniejszyć spożycie kalorii, zwiększyć tempo metabolizmu i chronić masę mięśniową podczas odchudzania.



4. Jesz produkty typu "light"

Zamiast niskotłuszczowej lub "dietetycznej” żywności, wybierz kombinację pożywnej, minimalnie przetworzonej żywności. Produkty typu "light" to pułapka! Wiele z nich faktycznie zawiera niewiele tłuszczu, ale za to sporo cukru, słodzików i sztucznych dodatków, które mają zrekompensować smak. Etykiety żywności zawierają informacje o składnikach, kaloriach i wartościach odżywczych. Upewnij się, że rozumiesz, jak dokładnie czytać etykiety. Kolejny błąd? Sięgasz po gotowe dania do podgrzania. Jedną z najgorszych rzeczy, które możesz zrobić dla utraty wagi, jest spożywanie dużej ilości wysoko przetworzonej żywności.



3. W ogóle nie ćwiczysz

Jeśli w ogóle nie ćwiczysz podczas ograniczania kalorii, prawdopodobnie stracisz więcej masy mięśniowej i odczujesz spadek tempa metabolizmu. Aktywność jest więc niezwykle istotna, ale i z nią można przesadzić, o czym niewiele osób pamięta. Narzucanie sobie treningowego reżimu może drastycznie zwiększyć poziom stresu. Ciekawostka: Podnoszenie ciężarów lub trening oporowy może pomóc zwiększyć tempo przemiany materii, zwiększyć masę mięśniową i utratę tłuszczu.



2. Jesz za dużo lub za mało kalorii

Ani jedno, ani drugie nie jest dobre. Aby skutecznie schudnąć, musimy doprowadzić do deficytu kalorycznego. Można zrobić to poprzez spożywanie mniejszej liczby kalorii lub zwiększenie aktywności fizycznej, a najlepiej połączyć oba elementy. Drastyczne cięcie kalorii spowolni metabolizm i doprowadzi do efektu jo-jo. Ale często jest też tak, że nie potrafimy określić kaloryczności konkretnego dania. Wydaje nam się, że spożywamy w ciagu dnia mniej kalorii, a w rzeczywistości nie, a więc waga nie rusza z miejsca.



1. Skupiasz się tylko na swojej wadze

Uważasz, że jest to jedyny i najlepszy wskaźnik tego, jak wyglądasz? Owczem, pomiary masy ciała są istotne i pomagają np. ustalić wskaźnik BMI. Czasem jednak mogą zrobić niezłe zamieszanie w naszej głowie...Na wagę ma wpływ kilka czynników, w tym wahania płynu i ilość jedzenia pozostającego w jelitach. Poza tym trzeba pamiętać, że mięśnie ważą więcej niż tłuszcz. Może się więc okazać, że nasza masa ciała trochę wzrosła lub stoi w miejscu, chociaż sylwetka wygląda zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Zdecydowanie lepiej sprawdzić swoje postępy, mierząc obwody ciała (np. talia, biodra).

