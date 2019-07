Alkohol podczas postu przerywanego – czy może zaszkodzić?

Post przerywany jest jedną z popularnych metod walki z nadwagą. Polega na niejedzeniu przez wiele godzin, by w ciągu tzw. okienka żywieniowego zjeść to, na co mamy ochotę. Czy alkohol wówczas sprawi, że rezultaty będą gorsze? A może stanie się zupełnie odwrotnie?

Przerywany post jest jednym z najpopularniejszych trendów dietetycznych dzięki licznym korzyściom zdrowotnym, jakie oferuje. Pozwala nie tylko cieszyć się utratą wagi i dobrym spalaniem tłuszczu, ale także zmniejszeniem stanów zapalnych. Ten model diety obejmuje naprzemienne cykle głodówki i jedzenia. W przeciwieństwie do tradycyjnych diet, post przerywany nie nakazuje wyeliminowania jakiejkolwiek żywności. Mimo to wiele osób zastanawia się, czy alkohol zmniejsza korzyści płynące z przerywanego postu. Alkohol może utrudniać spalanie tłuszczu Przerywany post może poprawić spalanie tłuszczu, zmniejszając tym samym całkowity procent tkanki tłuszczowej. Wykazano jednak, że spożycie alkoholu blokuje rozkład tłuszczu. W badaniu z udziałem 19 dorosłych osób dowiedziono, że przyswojenie dużej porcji alkoholu przy okazji posiłku spowodowało znaczne obniżenie poziomu rozkładu tłuszczu 5 godzin po jedzeniu, w porównaniu z posiłkiem bogatym w białko, tłuszcz i węglowodany zamiast procentów. Alkohol może również wpływać negatywnie na przejadanie się, co z czasem może prowadzić do zwiększenia masy ciała. W badaniach obserwacyjnych udowodniono, że nadmierne spożycie alkoholu wiąże się z rozrostem tkanki tłuszczowej. Jednak ten związek nie zachodzi w przypadku osób spożywających alkohol umiarkowanie i bardzo rzadko. 1 g alkoholu dostarcza 7 kalorii. Zaledwie 1 drink może dostarczyć 100 lub więcej kalorii do dziennego spożycia. Kilka badań obserwacyjnych pokazuje, że umiarkowane picie może... zmniejszyć ryzyko zwiększenia masy ciała. Jednak intensywne picie – definiowane jako 4 lub więcej napojów dziennie dla mężczyzn i 3 lub więcej dziennie dla kobiet – wiąże się ze zwiększonym ryzykiem przyrostu masy ciała i otyłości. Nadmierne spożycie alkoholu może sprzyjać stanom zapalnym Wykazano, że post przerywany zmniejsza stany zapalne w organizmie. Niemniej, alkohol może sprzyjać stanom zapalnym, przeciwdziałając pozytywnym rezultatom tej diety. Przewlekłe stany zapalne mogą sprzyjać różnym chorobom, takim jak choroby serca, cukrzyca typu 2 i niektóre nowotwory. Badania wykazują, że stan zapalny spowodowany nadmiernym piciem może prowadzić do zespołu nieszczelnego jelita, przerostu bakterii i braku równowagi w mikroflorze jelitowej. Nadmierne spożycie alkoholu może również obciążyć wątrobę, zmniejszając jej zdolność do filtrowania potencjalnie szkodliwych toksyn. Te właściwości mogą sprzyjać rozwojowi stanu zapalnego w całym ciele, co z czasem może prowadzić do uszkodzenia narządów. Picie alkoholu może zaburzyć post Podczas postu należy unikać wszystkich potraw i napojów przez określony czas. Przerywany post ma na celu doprowadzenie do zmian hormonalnych i chemicznych – takich jak spalanie tłuszczu i naprawa komórek – które mogą być korzystne dla zdrowia. Ponieważ alkohol zawiera dużo kalorii, każda jego ilość w czasie postu będzie równoznaczne z jego przerwaniem. Mimo to jest całkowicie dopuszczalne picie z umiarem podczas okresów jedzenia. Alkohol może utrudniać naprawę komórek. W okresach postu organizm inicjuje procesy naprawy komórkowej, takie jak autofagia, w których stare, uszkodzone białka są usuwane z komórek, aby generować nowe, zdrowsze komórki. Ten proces przyczynia się do zmniejszania ryzyka zachorowania na raka, a ponadto znacznie poprawia efekty przeciwstarzeniowe. Ostatnie badania na zwierzętach pokazują, że ciągłe i systematyczne spożywanie alkoholu może hamować autofagię w wątrobie i tkance tłuszczowej. Potrzebne są jednak badania na ludziach. Wybieraj lepsze opcje alkoholowe Ponieważ wypicie alkoholu podczas okresu postu jest równoznaczne z jego przerwaniem, jeśli chcesz się napić – zrób to tylko w okresie jedzenia. Powinieneś także kontrolować spożycie. Umiarkowane spożycie alkoholu definiuje się jako nie więcej niż 1 napój dziennie w przypadku kobiet i nie więcej niż 2 dziennie w przypadku mężczyzn. Podczas gdy przerywany post nie ma ścisłych zasad dotyczących składu pokarmów i napojów, niektóre wybory alkoholowe są zdrowsze niż inne i wpływają mniej negatywnie na twoją dietę. Zdrowsze opcje to między innymi wytrawne wino i czyste alkohole zamiast drinków, ponieważ są one mniej kaloryczne. Możesz popijać je w podstawowej postaci lub mieszać z wodą mineralną.