Czy joga pomaga schudnąć? Ile kalorii można spalić podczas ćwiczeń?

Ile kalorii można spalić podczas zajęć jogi? Nawet od 180 do 460! To jednak zależy od kilku czynników: rodzaju jogi, jaką się trenuje, intensywności i tempa ćwiczeń, czasu trwania zajęć, własnych predyspozycji, płci. Podstawowym założeniem jogi nie jest jednak spalanie kalorii, można to traktować jako bonus. Wiele pozycji wymaga siły, elastyczności i równowagi. Im sprawniejsze ciało, tym większa nasza codzienna aktywność.

Co zrobić, żeby schudnąć ćwicząc jogę?

Utratę masy ciała osiąga się poprzez spalanie większej ilości kalorii podczas aktywności fizycznej lub spożywanie mniejszej liczby kalorii. Większość ludzi, którzy tracą wagę i nie dopuszczają do tego, stosuje obie metody. Można więc, trenując jogę, ograniczyć kalorie (ale nie ciąć ich drastycznie, by nie spowolnić metabolizmu i nie stracić energii do ćwiczeń).

Joga może sprzyjać odchudzaniu na kilka sposobów:

ułatwić wprowadzanie zdrowych nawyków żywieniowych,



zwalczyć stres,



ułatwić zasypianie,



naprawić relację z jedzeniem,



pomóc ćwiczyć uważność,



zmniejszyć apetyt,



poprawić samoocenę i nastrój,



zmniejszyć ból pleców lub stawów, który uniemożliwiał dodatkowe ćwiczenia.

Wszystkie te czynniki mogą wpłynąć na życie i ułatwić walkę z dodatkowymi kilogramami.

Joga a sen

Ćwiczenie jogi pozytywnie wpływ na sen. Wycisza umysł i pozwala odnaleźć wewnętrzną harmonię, dodatkowo redukując stres. Czynniki te mogą przełożyć się na długość i jakość snu, a to z kolei pomaga właściwie wypocząć w ciągu nocy, uniknąć zaburzeń rytmu dobowego organizmu. Powszechnie wiadomo, że chroniczne niewyspanie sprzyja tyciu i występowaniu poważnych chorób (np. chorób serca, depresji, cukrzycy).

