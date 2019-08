Tych produktów nie jedz po treningu. One tuczą!

Wiele osób uważa, że ćwicząc systematycznie, nie trzeba zwracać większej uwagi na to, co się je, bo zwiększona aktywność fizyczna i tak pozwoli schudnąć. Nie jest to do końca prawdą, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami odżywiania osób trenujących i dowiedzieć się, czego nie należy jeść po treningu.

Żywienie w czasie treningów

Decydując się na systematyczne treningi w celach odchudzających, trzeba najpierw zyskać wiedzę teoretyczną, bo nawet najlepiej ułożony plan treningowy nic nie da, jeżeli nie będzie szedł w parze z prawidłowo zbilansowaną dietą.

Działa to w obie strony. Po pierwsze – jedząc zbyt mało, nie będziemy mieć siły do ćwiczeń i tym samym szybko się zniechęcimy. Tutaj problemem jest też spalanie mięśni oraz utrudniona regeneracja powysiłkowa. Po drugie – jedząc zbyt dużo niewłaściwych produktów, nie tylko nie schudniemy, ale możemy zwiększyć swoją masę ciała; w tym przypadku też będziemy odczuwali zmęczenie oraz pojawią się problemy z regeneracją po wysiłku.

Żywienie w przypadku osób trenujących jest równie ważne podczas redukcji, jak i budowania masy ciała. Odchudzanie wymaga ograniczenia ilości spożywanych kalorii, ale stosując dietę, musimy też wziąć pod uwagę rodzaj treningów i ich intensywność – najlepiej postawić na indywidualną dietę, która pozwoli osiągać zamierzone efekty treningowe.

Co jeść po treningu?

Każda decydująca się na trening osoba, musi wiedzieć jedno – tuż po zakończeniu ćwiczeń, trzeba przyjąć porcję szybko przyswajalnych węglowodanów – można skorzystać np. ze specjalnej odzywki potreningowej. To na początek, bo w ciągu godziny do dwóch po treningu trzeba zjeść pełnowartościowy posiłek, który dostarczy do organizmu białko.

Czego nie jeść po treningu?

Osoby stawiające na aktywny tryb życia, muszą stosować zdrową dietę. Po treningu, ale nie tylko, bo także przed nim i w dni beztreningowe trzeba odżywiać się zdrowo oraz z umiarem, dostarczając do organizmu wszystkie składniki odżywcze. Dieta osób aktywnych fizycznie musi być dopasowana do intensywności treningu, aby organizm mógł podołać wysiłkowi oraz otrzymał właściwą porcję składników odżywczych, które niezbędne są m.in. do ochrony mięśni przed degradacją wskutek zachodzących w tkance mięśniowej reakcji katabolicznych.

Produkty zakazane po treningu

1. Fast foody

Po treningu odczuwasz ogromną ochotę na dania typu fast food? Lepiej znajdź silną wolę, aby się jej oprzeć, bo inaczej twoje wysiłki mogą pójść na marne. Po co męczyć się ćwicząc, jeżeli po treningu dostarczysz do organizmu sporą dawkę pustych, bezwartościowych kalorii? Nie jest prawdą, że ćwiczenia pozwoliły ci spalić zbędny tłuszcz, więc możesz sobie pozwolić na więcej i kolejnego dnia pozbędziesz się problemu, ćwicząc bardziej intensywnie. Takie podejście nic nie da i może jedynie spowodować brak efektów treningowych oraz spadek motywacji.

2. Batony energetyczne i proteinowe – tak, ale…

Batony energetyczne i batony proteinowe od kilku lat są bardzo popularną przekąską, ale nie zawsze faktycznie sprzyjają naszemu zdrowiu i sylwetce. Wybierając przekąski dla sportowców, musisz czytać ich skład, bo ten może zaskakiwać. Warto uważać przede wszystkim na produkty dostępne w każdym sklepie, bo często mają one mało wspólnego z prawdziwymi batonami energetycznymi i proteinowymi, które dostępne są w sklepach z odżywkami i suplementami diety, dedykowanymi dla osób prowadzących aktywny tryb życia.

3. Słodycze

Po treningu trzeba dostarczyć do organizmu szybko przyswajalne węglowodany proste, jednak nie powinny być to słodycze, które nie mają żadnych wartości odżywczych. Zdrowe węglowodany znajdziemy np. w owocach, owocowych koktajlach, napoju na bazie wody i miodu, a także w specjalnych odżywkach potreningowych, które pozwalają zaspokoić potrzeby organizmu na czas niezbędny do przygotowania pełnowartościowego posiłku.

Po treningu nie należy też sięgać po słone przekąski, alkohol oraz produkty, które nie są w stanie dostarczyć do naszego organizmu niezbędnych mu do szybkiej regeneracji składników odżywczych, czyli np. jedynie świeże warzywa czy niewielki owoc.

