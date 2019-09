Operacje usunięcia nadmiaru skóry po odchudzaniu. Czy warto się im poddać?

Chirurgiczne usunięcie nadmiaru skóry wykonywane jest w obszarach takich jak plastyka brzucha, mastopeksja (lifting piersi), lifting wewnętrznej strony ud i brachyoplastyka (lifting ramion) po bardziej skomplikowane zabiegi. Wśród zalet wymienia się poprawę jakości skóry i lepszy efekt po zrzuceniu wagi. Do wad niewątpliwie należą blizny i długi czas regeneracji.

Przygotowanie do zabiegu

Ten etap polega na zrzuceniu wagi i osiągnięciu stabilnej masy ciała, tak jak przed liposukcją. Jeśli tłuszcz utrzymuje się w pewnych obszarach, przed usunięciem nadmiaru skóry można wykonać liposukcję, lub, jeżeli dotyczy to małych obszarów – w trakcie samej operacji. Przed operacją należy wykonać również odpowiednie badania, w tym badania krwi i unikanie wszystkiego, co może ją rozrzedzić, w tym aspiryny i ibuprofenu.

Po znaczącym schudnięciu organizm może mieć niedobory składników mineralnych, takich jak witamina B12 czy kwas foliowy. Dotyczy to głównie osób po operacji bariatrycznej. U niektórych pacjentów występują stany, w których organizm wytwarza przeciwciała antyfosfolipidowe prowadzące do zakrzepicy – to również należy skonsultować z lekarzem i podjąć środki zaradcze.

Istotne jest także dobre zaplanowanie z lekarzem poszczególnych procedur zabiegowych lub indywidualnego planu.

Co dzieje się podczas operacji?

Zabiegi wykonuje się w znieczuleniu ogólnym. Plastykę brzucha, lifting ramion i wewnętrznej części ud oraz liposukcję można wykonać ambulatoryjnie w trybie dziennym, bardziej obszerne i skomplikowane procedury wymagają pobytu w szpitalu.

Jeżeli pojawi się hipotermia (ciało stanie się wychłodzone) może być to niebezpieczne. Ten stan zwiększa ryzyko problemów z płucami, infekcji i krwawień, a także spowalnia gojenie ran. Temperatura pacjenta musi być utrzymywana powyżej 35 stopni Celsjusza.

Należy też zapobiegać zakrzepicy żył głębokich (DVT) za pomocą pończoch uciskowych, leku zwanego heparyną drobnocząsteczkową lub obu. Panie powinny także zrezygnować z wszelkich środków hormonalnych.

Jak przebiega czas po zabiegu?

Większość osób pozostaje w szpitalu przez dobę lub dwie po operacji. W dniu operacji należy sporo chodzić. Szwy na ogół rozpuszczają się lub są usuwane po kilku dniach, a dreny (jeśli są stosowane) są zwykle usuwane po jednym do trzech tygodni. Wielu chirurgów zaleca noszenie ubrań uciskowych w celu długoterminowego utrzymania konturów ciała. Fizjoterapia również może być konieczna, aby pomóc w powrocie do pełnej sprawności.

Po abdominoplastyce lub uniesieniu wewnętrznej części uda rekonwalescencja zwykle trwa kilka dni, po których pacjent będzie mógł normalnie chodzić, kilka tygodni, zanim będzie w stanie unieść ciężar 4-7 kg i kilka miesięcy przed powrotem do energicznej aktywności. Po samej liposukcji powrót do pełnej aktywności często wynosi kilka dni.

Ryzyko związane z operacją

Ten temat najlepiej omówić z chirurgiem. Poważniejsze operacje mają wyższe wskaźniki komplikacji. Ryzyko takie jak możliwa utrata krwi, pojawienie się krwiaków lub infekcji istnieje, jednak różni się w zależności od wielu czynników.

Najlepsze wyniki odnotowują osoby z początkową nadwagą lub niewielką otyłością. Osoby z dużą utratą masy ciała osiągają gorsze rezultaty, niż ich znacznie lżejsi początkowo koledzy, ale często doznają ogromnej poprawy sprawności, mogą wówczas ćwiczyć i unikają otarć czy odleżyn. Jeżeli pojawiają się jakieś komplikacje, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem prowadzącym.

