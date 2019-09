Dodanie tych smacznych produktów do porannej owsianki sprzyja utracie wagi

Wybór zdrowego, sycącego śniadania może spowodować, że przez resztę dnia również będziemy sięgać po wartościowe produkty i dania. Mówi się, jest to najważniejszy posiłek dnia i jeśli nie wyobrażasz sobie, by wyjść z domu bez śniadania, spraw, by był to jeden z najzdrowszych posiłków, po jakie sięgniesz. Owsianka będzie dobrym wyborem. Aby wzmocnić jej prozdrowotne właściwości dodaj do niej trochę owoców jagodowych, malin czy jeżyn. Dlaczego?

Polifenole w owocach jagodowych

Jagody mają pewne szczególne właściwości, które mogą pomóc ci zrzucić kilogramy. Po pierwsze, są pełne błonnika – dostaniesz około jednej trzeciej swojego codziennego zapotrzebowania w jednym kubku malin. Twoje ciało nie może strawić tego błonnika, więc spowalnia trawienie i sprawia, że dłużej jesteś nasycony. Maliny mają najlepszy stosunek węglowodanów do błonnika. Po takim śniadaniu nie odczujesz głodu aż do lunchu.

Ale to nie wszystko. Badanie opublikowane na łamach BMJ wykazało, że dorośli, których dieta zawierała najwięcej flawonoidów – związek występujący w truskawkach, jagodach, jeżynach i innych produktach – byli mniej skłonni do przybierania na wadze podczas 24-letniego badania. Ponadto niektóre badania na myszach i probówkach sugerują, że związek, który nadaje im ich aromat, może przyspieszyć metabolizm i przyspieszyć rozkład tłuszczu. W tych badaniach zastosowano wyższe stężenia niż można uzyskać z miseczki z jagodami, ale nadal mogą przynieść pewne korzyści.

Dobra wiadomość? Poza sezonem możesz z powodzeniem wykorzystać mrożone owoce.

