Klątwa weekendowego przybierania na wadze. Przygotuj się już dziś, a tym razem może nawet schudniesz

Czy ty też w weekend folgujesz sobie w kwestii jedzenia? A może dodatkowo też imprezujesz do późna i pijesz alkohol w niekontrolowanych ilościach? Jeśli tak, najprawdopodobniej twoja waga po tych dwóch dniach wzrasta. Oczywiście nie jest to od razu tkanka tłuszczowa, a najprawdopodobniej nadmiar treści, zalegającej w jelitach i zatrzymanie się wody w organizmie. Jeśli jednak twój styl życia to weekendowe biesiadowanie i głodówki w tygodniu, najprawdopodobniej szybko zaczniesz tyć z powodu rozregulowania metabolizmu i gospodarki hormonalnej. Dlatego tak ważne jest, by podczas weekendu zachować jednak zdrowy rozsądek. Podpowiadamy, jak uniknąć klątwy weekendowego przybierania na wadze.

Jak nie przytyć przez weekend?

