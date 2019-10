Jesteś na diecie wysokotłuszczowej? Ten składnik zaburzy pracę twojej wątroby

Wysoki poziom fruktozy może wpływać na metabolizm tłuszczów w wątrobie w sposób szkodliwy dla zdrowia, podczas gdy wysoki poziom glukozy może go poprawić. „Fruktoza powoduje, że wątroba gromadzi tłuszcz” – poinformował starszy autor badania C. Ronald Kahn, profesor medycyny w Harvard Medical School w Bostonie i dodał: „Działa prawie tak, jakby zostało dodane więcej tłuszczu do diety (...). Kontrastuje to z efektem dodawania większej ilości glukozy do diety, co wpływa na zdolność wątroby do spalania tłuszczu, a zatem w rzeczywistości przyczynia się do poprawy metabolizmu”.

Fruktoza i glukoza w dodanym cukrze

Autorzy wyjaśniają, że oprócz dużej zawartości tłuszczu, w wielu sposobach odżywiania występuje również dużo napojów słodzonych cukrem. Podobnie jak zwiększone spożycie pokarmów o wysokiej zawartości tłuszczu, wyższe spożycie napojów słodzonych cukrem zostało określone jako czynnik ryzyka otyłości i jej powikłań, takich jak cukrzyca typu 2 i niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby.

Prof. Kahn i jego zespół badali wpływ dodanego cukru na dietę. Dodatki cukru w produktach spożywczych mają dwie formy: sacharoza i syrop kukurydziany o wysokiej zawartości fruktozy. Obie te postacie zawierają fruktozę i glukozę. Naukowcy odkryli, że te dwie formy cukru mają odmienne działanie na wątrobę. W badaniu z 2017 r. wykazali, że dodanie fruktozy do diety wysokotłuszczowej spowodowało u myszy otyłość, nietolerancję glukozy i powiększenie wątroby. W przeciwieństwie do tego, dodanie glukozy do diety o wysokiej zawartości tłuszczu nie dało tych efektów, mimo że spożycie kalorii było bardzo podobne.

Wpływ na dietę wysokotłuszczową

W ostatnich badaniach naukowcy skupili się na dwóch mechanizmach: jeden dotyczy mitochondriów, maleńkich cząstek wewnątrz komórek, które dają im energię, a drugi – utleniania kwasów tłuszczowych lub spalania tłuszczu. Sześć grup 6-tygodniowych samców myszy otrzymywało różne pokarmy przez 10 tygodni: tylko regularne, regularne z wysoką zawartością glukozy, regularne z wysoką zawartością fruktozy, tylko wysokotłuszczowe, wysokotłuszczowe z wysoką zawartością glukozy i wysokotłuszczowe z wysoką zawartością fruktozy. Fruktozę i glukozę dodawali do wody, którą piły myszy.

Podobnie jak w poprzednich badaniach, zaobserwowano, że myszy na regularnej diecie z fruktozą lub glukozą w wodzie do picia przybrały około 30 procent więcej masy niż te, które piły zwykłą wodę. Ponadto myszy te nie miały wysokiego poziomu glukozy we krwi, co jest typowe dla cukrzycy.

We wszystkich trzech grupach myszy na diecie wysokotłuszczowej pojawiła się otyłość ze wzrostem masy ciała średnio o 40-60 procent. Ponadto myszy te wykazywały oznaki powiększenia i stłuszczenia wątroby lub nagromadzenia tłuszczu w wątrobie. Dieta wysokotłuszczowa u myszy pijących zwykłą wodę i wodę z dodatkiem fruktozy również pozwoliła rozwinąć insulinooporność i podwyższenie poziomu cukru we krwi.

Jednak podczas gdy myszy na diecie wysokotłuszczowej pijące wodę z dodatkiem glukozy przybrały na wadze podobnie jak ich odpowiedniki na innych modyfikacjach diety wysokotłuszczowej, nie rozwinęły jednak innych objawów, pomimo tego, że spożywały tyle samo kalorii.

Bliższe spojrzenie na markery stłuszczenia wątroby

Naukowcy przeanalizowali tkanki i komórki wątroby myszy, aby dokładniej przyjrzeć się markerom stłuszczenia wątroby. Jednym z badanych przez nich markerów był poziom acylokarnityn. Związki te są produktami ubocznymi spalania tłuszczu w wątrobie, a ich wyższe poziomy oznaczają wyższe poziomy nagromadzenia tłuszczu.

Myszy na diecie wysokotłuszczowej z wysokim poziomem dodanej fruktozy miały najwyższy poziom acylokarnityny. Jednak myszy na dietach wysokotłuszczowych z dużym dodatkiem glukozy miały niższe poziomy tych markerów wysokiej zawartości tłuszczu wątrobowego niż myszy na diecie o wysokiej zawartości tłuszczu i czystej wodzie.

Naukowcy zauważają, że wyniki te potwierdziły wyniki wcześniejszych badań i sugerują, że glukoza pomaga wątrobie spalać tłuszcz.

Innym markerem badanym w wątrobach myszy była palmitoilotransferaza karnitynowa 1A (CPT1A), enzym mitochondrialny odgrywający kluczową rolę w spalaniu tłuszczu. W przeciwieństwie do acylokarnityn, wyższe poziomy CPT1A są dobrym znakiem, ponieważ wskazują, że mitochondria spalają tłuszcz.

Myszy na diecie o dużej zawartości tłuszczu pijące wodę z dodatkiem fruktozy miały jednak niski poziom i niższą aktywność CPT1A. Ta obserwacja sugeruje, że coś jest nie tak z mitochondriami w ich komórkach wątroby.

Niszcząca dieta dla mitochondriów

Kiedy zespół zbadał komórki wątroby myszy będących na diecie o wysokiej zawartości tłuszczu i fruktozy, naukowcy odkryli, że ich mitochondria były rozdrobnione, co sugeruje, że nie spalały tłuszczu bardzo dobrze. Mitochondria myszy na diecie o wysokiej zawartości tłuszczu i glukozy miały zdrowy kształt.

Wyniki testów dla acylokarnityn, CPT1A i innych markerów doprowadziły zespół do wniosku, że zarówno dieta o wysokiej zawartości tłuszczu, jak i o wysokiej zawartości tłuszczu i fruktozy spowodowała, że ​​wątroby myszy sprzyjały gromadzeniu tłuszczu zamiast spalania poprzez uszkodzenie mitochondriów.

Naukowcy uważają, że znalezienie leku blokującego te niepożądane działania może prowadzić do leczenia zapobiegającego nietolerancji glukozy i cukrzycy.