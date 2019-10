Dieta Shangri-La – jedz wszystko, nie głoduj i chudnij. To możliwe?

Racjonalne podejścia do odchudzania wymaga wyboru odpowiedniej diety. Nie powinna być ona zagrożeniem dla naszego stanu zdrowia, bo pokonanie nadwagi będzie jedynie wstępem do kolejnych problemów. Zasady zdrowej diety określa Piramida Zdrowego Odżywiania, która jest doskonałym drogowskazem podczas komponowania codziennego menu. Teoretycznie wiemy o tym wszyscy, ale w praktyce i tak nabieramy się na coraz bardziej zaskakujące obietnice odchudzania bez wyrzeczeń.

Dieta bez wyrzeczeń nie istnieje

Jeżeli istniałaby skuteczna dieta, która nie wymaga żadnych wyrzeczeń, to problem nadwagi i otyłości zostałby skutecznie rozwiązany. Niestety, taka dieta nie istnieje, co potwierdzają alarmujące statystyki – tyjemy w zastraszającym tempie i zaczynamy doganiać w niechlubnych rankingach otyłości Amerykanów.

Otyłość oraz nadwaga to jedne z najczęstszych przyczyn rozwoju schorzeń, które bezpośrednio zagrażają zdrowiu oraz życiu i przyczyniają się do przedwczesnej śmierci. Zagrożeniem jest także ciągłe testowanie coraz bardziej „pomysłowych” diet odchudzających, które tak naprawdę jedynie pogarszają stan zdrowia i stają się przyczyną kolejnych problemów. Odchudzanie bez wyrzeczeń nie jest możliwe! Nie schudniemy dzięki medytacji, piciu „magicznych” mikstur i owijaniu ciała mokrymi prześcieradłami. Aby schudnąć, trzeba zmienić nawyki żywieniowe oraz styl życia, a także zacząć leczyć choroby, które mogą powodować niekontrolowane przybieranie na wadze.

Na czym polega Dieta Shangri-La?

Dieta Shangri-La jest banalnie prosta, bo można jeść wszystko, ale pod jednym warunkiem – musimy przed każdym z posiłków wypić wodę z cukrem lub bezsmakową oliwę. Jak to możliwe, że woda z 2-3 łyżeczkami cukru lub kaloryczna oliwa mają nam pomóc w redukcji zbędnych kilogramów, skoro to kalorie w czystej postaci, a przecież nie musimy zmieniać swoich nawyków i możemy jeść wszystko? No właśnie, tutaj mamy do czynienia z dość nietypową i niepotwierdzoną teorią, która głosi, że spożywanie bezsmakowych pokarmów hamuje apetyt, a wyrazisty smak przyśpiesza przybieranie na wadze. Zgonie z założeniami diety, pijąc wodę z cukrem lub oliwę przed posiłkiem, zredukujemy apetyt i zjemy mniej ulubionych potraw, co ma zapewnić skuteczną redukcję tkanki tłuszczowej.

Brzmi to dość niewiarygodnie, zwłaszcza w kontekście konieczności picia wody z kilkoma łyżeczkami cukru, która jest wyjątkowo słodka, a nie bezsmakowa. Teoria diety Shangri-La, którą opracował psycholog Dr Roberts, jest mocno naciągana, jednak i tak nie brakuje jej zwolenników. Sam twórca tego sposobu na odchudzanie twierdzi, że dzięki piciu wody z cukrem całkowicie zredukował apetyt i mógł jeść co drugi dzień.

Z drugiej strony, teoria Dr Robertsa, która głosi, że dobrze smakujące jedzenie jest bardziej tuczące, też nie ma żadnego uzasadnienia, bo przecież niskokaloryczny posiłek może wyśmienicie smakować dzięki dodaniu do niego ziół oraz przypraw, które wspomagają odchudzanie.

Czy dieta Shangri-La jest zdrowa?

Dieta Shangri-La jest zaliczana do dość kontrowersyjnych kuracji. Jej twórca twierdzi, że dzięki niej schudł 15 kg, jednak wydaje się to wręcz niemożliwe, bo przecież nie da się chudnąć, dostarczając do swojego organizmu dodatkowe porcje kalorii w postaci wody z cukrem oraz oliwy. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to, że pijąc wodę z cukrem 3 razy dziennie przed głównymi posiłkami, możemy jedynie negatywnie wpłynąć na stan naszego zdrowia.

Biały cukier uważany jest za niezdrowy i bywa nazywany „białą śmiercią”, więc jego spożywanie nie ma nic wspólnego ze zdrowym odchudzaniem. Już sam fakt propagowania picia wody z cukrem jest sprzeczny z zaleceniami lekarzy oraz dietetyków, więc lepiej uniknąć pokusy stosowania „bezproblemowej” diety i postawić na skuteczne odchudzanie, które powinno uwzględniać ograniczenie kaloryczności spożywanych posiłków, eliminację z codziennego menu cukru i słodyczy, produktów wysoko przetworzonych, fast foodów i nadmiaru soli oraz zastąpienie niezdrowych pokarmów naturalną, nieprzetworzoną żywnością.

