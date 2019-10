15-minutowa kąpiel w zimnej wodzie, potem czarna kawa. Co jeszcze sprawia, że dieta OMG budzi przerażenie?

Dietetyk Urszula Somow oraz trener przygotowania motorycznego Paweł Raczyński rozmawiali o diecie OMG. Polega to na porannej kąpieli w zimnej wodzie, która powinna trwać 15 minut oraz wypicie po niej filiżanki czarnej kawy. Aby dieta okazała się skuteczna, trzeba zjeść pierwszy posiłek dopiero po 3 godzinach od wstania z łóżka. Czy to dobry sposób na odchudzanie?

Dieta OMG – zasady odchudzania

Zasady diety OMG uzależnione są od wyboru jednego z trzech jej wariantów, które pozwalają schudnąć od 5 do 10 kg w ciągu 6 tygodni. Każdy z wariantów diety wymaga zastosowania się do określonych wytycznych odnośnie do ilości spożywanych węglowodanów, owoców oraz czasu, który musimy każdego dnia poświęcić na ćwiczenia fizyczne. Ważnym elementem każdego wariantu diety jest poranna kąpiel w zimnej wodzie, która powinna trwać 15 minut oraz wypicie po niej filiżanki czarnej kawy. Aby dieta okazała się skuteczna, trzeba zjeść pierwszy posiłek dopiero po 3 godzinach od wstania z łóżka, czyli około godziny 10.00.

Powyższe zasady diety OMG dotyczą każdego z jej wariantu. Do dyspozycji mamy wariant WAWE (redukcja 5 kg), wariant BLAZE (redukcja 7-8 kg) oraz najbardziej restrykcyjny wariant QUAKE (redukcja 10 kg). Każdy z wariantów diety OMG wymaga spożywania określonej ilości węglowodanów, owoców oraz poświęcenia od 1 do 1,5 godziny dziennie na ćwiczenia fizyczne.

Dieta OMG trwa tylko 6 tygodni. Jakie daje efekty?