Dieta ryżowa – czy można na niej bezpiecznie schudnąć?

Dieta ryżowa odchudzająca to typowa monodieta, która nie jest polecana dla każdego ze względu na spore ryzyko wystąpienia efektu jo-jo. Stosowanie diet jednoskładnikowych jest dodatkowo obarczone ryzykiem wystąpienia niedoborów ważnych składników odżywczych, czyli witamin i minerałów.

Dieta ryżowa – zasady

Dieta ryżowa należy do grupy restrykcyjnych diet odchudzających, które powodują szybką utratę zbędnych kilogramów, jednak nie zawsze okazują się dobre dla naszego zdrowia. W przypadku diety ryżowej musimy przestrzegać wielu zasad, które dotyczą zarówno kaloryczności dziennego jadłospisu, jak i składu posiłków. Podstawą codziennego menu jest w tym przypadku ryż, który pozwala uniknąć napadów głodu oraz przyśpiesza naturalne procesy oczyszczania organizmu z toksyn.

Na diecie ryżowej można też spożywać:

warzywa,



naturalne, niesłodzone soki owocowe (najlepiej przygotowywane w domu),



niewielkie ilości chudego mięsa,



ryby,



kefir i jogurt naturalny,



orzechy.

W diecie ryżowej dużą rolę odgrywa picie minimum 2 litrów wody w ciągu doby; można też pić czerwoną oraz zieloną herbatę, a także napary ziołowe. W czasie stosowania diety ryżowej powinno się przyjmować witaminy i żelazo.

Bezwzględnie zakazane podczas stosowania tej diety jest spożywanie potraw smażonych, tłustych, słodyczy i wyrobów cukierniczych, napojów gazowanych i wszystkich innych produktów spoza dozwolonej listy.

Dieta ryżowa – rodzaje

Dieta ryżowa występuje w dwóch wariantach. Pierwszy z nich to wyjątkowo restrykcyjny model żywieniowy, który stosuje się nie dłużej niż 3 dni. W tym przypadku spożywa się jedynie uprażony w piekarniku, brązowy ryż oraz pije się duże ilości wody. Tak restrykcyjna kuracja odchudzająca pozwala pozbyć się około 3 kg w ciągu 3 dni, jednak obarczona jest ona ogromnym ryzykiem wystąpienia efektu jo-jo. Co więcej, wpływa na pogorszenie samopoczucia i uniemożliwia normalne funkcjonowanie ze względu na wyjątkowo ubogokaloryczny jadłospis, w którym brakuje podstawowych składników odżywczych. Efektem stosowania restrykcyjnej diety ryżowej, oprócz szybkiej redukcji kilku kilogramów w postaci zgromadzonej w organizmie wody i tkanki mięśniowej, jest też osłabienie. Podczas stosowania tego wariantu diety ryżowej, musimy przygotować się na ból głowy, nudności, wymioty oraz inne skutki uboczne monodiety.

Drugi wariant diety ryżowej trwa od 2 do 4 tygodni. Decydując się na pełną, 4-tygodniową kurację, można schudnąć około 10 kg, jednak i w tym przypadku tracimy z organizmu zgromadzoną w nim wodę oraz tkankę mięśniową. Ubytek tkanki tłuszczowej jest bardzo mały, co jest cechą charakterystyczną dla wszystkich diet jednoskładnikowych. Kaloryczność dziennego jadłospisu oscyluje w granicach 1300-1500 kcal; nie jest to najmniej, ale i tak musimy liczyć się z efektem jo-jo i niedoborami żywieniowymi, które są związane z bardzo monotonnym jadłospisem. Warto pamiętać, że stosowanie preparatów z witaminami i żelazem nie zabezpiecza przed ich niedoborami, bo często ich przyswajalność jest niewielka.

Dieta ryżowa – efekty

Podstawowym efektem stosowania diety ryżowej jest opisany powyżej spadek wagi ciała, który kusi wiele osób nastawionych na szybką redukcję zbędnych kilogramów. W przypadku odchudzania pośpiech nie jest wskazany, bo wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia, ale także atrakcyjny wygląd sylwetki. Szybkie odchudzanie, które dodatkowo wiąże się ze spalaniem tkanki mięśniowej, powoduje m.in. pojawienie się obwisłej skóry na brzuchu i innych częściach ciała. Dzieje się tak, bo skóra nie ma czasu się obkurczyć, jak to się dzieje w przypadku powolnej redukcji zbędnych kilogramów. Co więcej, tracona jest z organizmu woda i tkanka mięśniowa, więc ciało staje się mało proporcjonalne, a skóra wiotka i pozbawiona zdrowego wyglądu.

Czy dieta ryżowa jest zdrowa?

Dieta ryżowa nie należy do zdrowych. Jej stosowanie odradzają lekarze i dietetycy ze względu na spore ryzyko wystąpienia efektu jo-jo i niedoborów ważnych makro i mikroelementów. Ubogokaloryczny i wyjątkowo monotonny jadłospis może powodować problemy z układem pokarmowym oraz sprzyjać pogorszeniu się wyglądu skóry i włosów. Skutkiem umoczonym diety ryżowej jest też złe samopoczucie, które nie podnosi motywacji do odchudzania i uniemożliwia aktywność fizyczną, która jest niezbędna, jeżeli chcemy skutecznie schudnąć.

Czytaj także:

Zakwas z buraków na odchudzanie. Czy warto go pić?