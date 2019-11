Rób te rzeczy 30 minut przed snem. Schudniesz szybciej i łatwiej

Jakie jest najlepsze miejsce na świecie, aby schudnąć? Siłownia! – mówią trenerzy, unosząc coraz cięższe sztangi. Tor! – mówią jednym głosem biegacze na dystans, rowerzyści, triathloniści. Kuchnia! – przekonują dietetycy i dostawcy produktów ekologicznych. Ale wszyscy się mylą. Ponieważ prawdziwa, udana i trwała utrata masy ciała wynika z osiągnięcia doskonałości w zupełnie nieoczekiwanym miejscu: w sypialni.

Nie, nie da się bez wyrzeczeń zostać szczupłym. Ale jedno jest dobre: w drodze do osiągnięcia upragnionej sylwetki powinieneś dobrze spać. W istocie, bez względu na to, ile kilogramów wyciskasz w siłowni, ile kilometrów pokonujesz i ile jarmużu chrupiesz, nie doprowadzi cię to do osiągnięcia celów odchudzania... dopóki nie zaznasz wystarczająco dużej ilości snu.

Naukowcy z University of Chicago odkryli, że ilość snu poniżej normy może przeszkodzić w utracie tłuszczu nawet o 55 procent! Dobrą wiadomością jest to, że należy wprowadzić tylko kilka drobnych poprawek do wieczornej rutyny, które mogą prowadzić do sukcesu w odchudzaniu.

Co robić przed snem, by schudnąć?