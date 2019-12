Świąteczne dania w wersji fit. Daria Ładocha zdradza swoje triki

W kuchni programu Daria Ładocha wraz z Agatą Koczaj pokazały przepisy na świąteczne dania w wersji fit. Co zaproponowała dla osób dbających o linię?

Oto kilka świetnych wskazówek, jak zmniejszyć kalorie w Boże Narodzenie

Zjedz coś lekkiego przed pójdziesz w gości, aby zmniejszyć ryzyko obżarstwa na wysokokalorycznym przyjęciu. Jeśli staniesz się głodny, prawdopodobnie zjesz więcej, nie zdając sobie z tego sprawy. Jeśli nie planujesz z wyprzedzeniem, to jak pójść do supermarketu na pusty żołądek – w końcu kupujesz rzeczy, których nie chcesz i, co ważniejsze, nie potrzebujesz.

Wybieraj chude mięso, najlepiej bez skóry. Doskonała będzie na przykład pierś z indyka.

Większość z nas je więcej, niż potrzebujemy, ponieważ jedzenie jest przed nami. Jednym ze sposobów uniknięcia jedzenia sernika na śniadanie jest ukrycie przysmaków i wystawienie ich tylko wtedy, gdy oczekuje się gości.

Ilość cukru w ​​wielu tradycyjnych przepisach jest często nadmierna. Jeśli robisz własne ciasta, zwykle możesz zmniejszyć cukier nawet o jedną trzecią, bez uszczerbku dla smaku lub tekstury, więc spróbuj lub wybierz przepisy, które zawierają suszone owoce.

Trzymaj się swojej normalnej rutyny i staraj się robić coś każdego dnia. Tak długo, jak uda ci się utrzymać aktywność fizyczną w okresie świątecznym, utrzymasz swój metabolizm.

