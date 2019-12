„Duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe”. Jak trzymać dietę pod kontrolą, gdy dokoła pełno pokus?

Dyscyplina, siła woli, motywacja – wszystko to dobrze jest mieć, gdy koncentrujesz się na budowaniu zdrowych nawyków, ale te pojęcia nie pochodzą znikąd – a raczej to, co się za nimi kryje. Chociaż możesz poczuć początkowy przypływ siły woli, kiedy jesteś dopiero na starcie ścieżki lepszego odżywiania i ćwiczeń, ważne jest, aby zbudować „rezerwę” mechanizmów samokontroli na wszystkie te chwile, kiedy twoja dyscyplina może zostać poddana próbie.

„Im bardziej zachowasz dyscyplinę, tym bardziej twój umysł dostosuje się do nowych wartości zadanych” – mówi dr David Greuner, główny lekarz w NYC Surgical Associates, dodając, że twoje ciało zaczyna wręcz domagać się ruchu, gdy znajdziesz schematy fitness, które pokochasz. Twój umysł zacznie pożądać tych „wibracji”, które pochodzą z rozwijania samokontroli.

„W ten sam sposób, w jaki trenujesz swoje ciało, aby dostosować się do każdego nowego ćwiczenia, powinieneś dać sobie czas na skupienie się na rozwijaniu konsekwencji w zakresie samokontroli” – mówi. „Oznacza to rozpoznanie wszystkich sposobów, w jakie można ją sabotować”.

Greuner sugeruje prowadzenie dziennika, w którym będziesz odnotowywał momenty, kiedy panowanie nad sobą jest najtrudniejsze, abyś mógł rozpoznać skutki potencjalnego działania, gdybyś wtedy uległ swoim żądzom.

Samokontrola w odchudzaniu w 5 krokach

