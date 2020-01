Jedz więcej i chudnij – czy to może być kluczem do utraty wagi?

Często, gdy chcesz schudnąć, wiąże się to z restrykcjami, które sprowadzają się do tego, by uznać niektóre produkty za „dobre”, a inne za „złe”. To z kolei prowadzi automatycznie do ograniczenia tych z drugiej kategorii. To często przynosi bardzo dobre skutki, jednak kiedy pozbawiasz się rzeczy, które kochasz (i w założeniu trwale eliminujesz całe grupy żywności) to zwykle prowadzi do efektu jojo.

Zamiast takiego podejścia mówiącego „nie rób tego” warto wybrać podejście „rób dokładnie to”. Jedz więcej. Ale kluczem jest w tym przypadku skupienie się na jedzeniu większej ilości zdrowej żywności, którą kochasz, a to może faktycznie pomóc ci schudnąć. Wybierając produkty o niższej gęstości energetycznej (czyli mniejszej liczbie kalorii w stosunku do ich masy), takie jak owoce, warzywa i chude białka, możesz jeść więcej objętościowo, ale zużywać mniej kalorii, aby utrzymać ogólny cel w kwestii spożywanych kalorii, a dzięki temu – osiągnąć pożądaną wagę i sylwetkę.

Jedz więcej i chudnij – jak to zrobić w kilku krokach?

