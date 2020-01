Wszyscy dookoła są na diecie, poza tobą. Jak powinieneś się zachować?

Dieta to inne określenie dbania o siebie

Diety i utrata masy ciała rzadko są już nazywane tymi nazwami. Zamiast tego, pomysł, że staniesz się szczuplejszy, jeśli zmienisz sposób jedzenia, jest często reklamowany jako pozytywny efekt uboczny zdrowego odżywiania lub innych zmian stylu życia. Właśnie dlatego wzorce odżywiania, które są reklamowane jako sposób na lepsze samopoczucie mogą zakradać się do naszych mózgów tak samo jak dieta – są to diety w przebraniu, które mogą sugerować konieczność schudnięcia.

Jeśli więc starasz się unikać całej tej otoczki dietetycznej, pamiętaj, że prawdopodobnie również będziesz musiał unikać wszelkich tych motywacyjnych treści. Na przykład przestań obserwować dowolne konto na portalu społecznościowym, na którym publikowane są zdjęcia szczupłych ludzi, posty o zdrowiu i samopoczuciu.

Czytaj także:

Jaka wersja postu przerywanego daje najlepsze efekty w odchudzaniu?

Wyznacz granice

Twój najlepszy przyjaciel stara się rzucić cukier, a ty po prostu wolisz nie myśleć o diecie lub ograniczaniu jedzenia. Jak utrzymać tę relację bez kłótni i spędzania wszystkich rozmów na słuchaniu o nowym planie odnowy biologicznej? Warto po prostu ustalić granice. Zapytaj swojego przyjaciela, czy może unikać mówienia o tym, co je i jak obecnie ćwiczy, a zamiast tego prowadzić rozmowy na każdy inny temat ważny dla was dwojga – w końcu wasza przyjaźń jest zbudowana wokół czegoś więcej niż tylko jedzenie. Jeśli to dobry przyjaciel, uszanuje to, o co prosisz, nawet jeśli nie do końca cię rozumie. Być może ta dyskusja zachęci go do refleksji nad własnym związkiem z dietą.

Miej własny plan

Bycie wśród ludzi samo w sobie zmusza do słuchania innych. Dlatego warto rozważyć też, co jest ważne dla ciebie, by nie zostać przytłoczonym tematami innych. To może być dobry moment na zapoznanie się z tzw. intuicyjnym odżywianiem w miejsce fałszywej wersji kultury dietetycznej, która oczekuje, że intuicyjnie wybierzesz drogę do szczupłości.

Jak jeść intuicyjnie? Dobrze jest po prostu jeść i nie oczekiwać, że wybory żywieniowe będą działać na twoje ciało jakąś szczególną magią. Masz czas, aby skoncentrować się na swojej karierze, relacjach, a to sprawia, że widzisz, że jest o wiele więcej spraw poza myśleniem o twojej diecie.

Spójrz w przyszłość

Żadna dieta nie trwa wiecznie. Wiele noworocznych postanowień kończy się w połowie stycznia, a nawet jeśli ktoś polubi nowy sposób jedzenia i traci wagę, są szanse, że zostanie z nim na kilka miesięcy, a może nawet rok. Nie musisz przepowiadać przyjacielowi porażki – staraj się szanować wzajemne granice i nie kłócić się o jedzenie – ale myślenie o tym, jak ty sam możesz wyglądać i czuć się za pięć lat pomoże ci wejść na właściwy tor.

Czytaj także:

Czy można jeść dużo i nie tyć?