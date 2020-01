4 błędy podczas odchudzania. Też je popełniasz?

Czy wydaje się, że bez względu na to, jak bardzo się starasz, nadal nie zrzucasz zbędnych kilogramów tłuszczu, aby w końcu pokazać światu szczupłe, muskularne ciało, które skrywasz pod spodem? Cóż, być może nieświadomie popełniasz błędy, które utrudniają ci osiągnięcie sylwetki, o której marzysz. Skoryguj te cztery typowe błędy dietetyczne, a natychmiast zaczniesz widzieć lepsze wyniki.

Błąd nr 1: przejadanie się zdrowymi tłuszczami

Niestety, nawet jeśli jedzenie jest zdrowe, nadal zawiera kalorie. Pokarmy o wysokiej zawartości tłuszczu, takie jak kokos, awokado i orzechy stanowią źródło zdrowych tłuszczów, ale także dostarczają ogromnej ilości kalorii. Tłuszcz zapewnia 9 kalorii na gram. Zważ wszystkie spożywane produkty, aby upewnić się, że ich spożycie utrzymujesz w ustalonym zakresie kalorii. Trzymaj się ilości około 1/4 awokado, garści orzechów lub 1 łyżki masła orzechowego i 1 łyżki dowolnego oleju, w tym kokosowego, lnianego lub oliwy z oliwek. Ogranicz tłuszcz do nie więcej niż 20-30 procent całkowitej dziennej liczby kalorii.

Błąd nr 2: wszystkie koktajle są dla ciebie dobre

Uważaj na ukryte kalorie w koktajlu. Jeśli kupujesz koktajl po treningu na siłowni lub wybierasz shake'a na stoisku z fast foodami, koniecznie poproś o listę składników i liczbę kalorii. Większość koktajli na zamówienie wykorzystuje gotowe mieszanki owocowe i soki, które są wypełnione cukrem, a to dodaje się do niskotłuszczowego jogurtu lub mrożonego jogurtu o wartości odżywczej podobnej do lodów. Zamawiaj koktajle o niskiej zawartości tłuszczu i cukru lub stwórz własne ze świeżych składników, takich jak jagody, szpinak lub jarmuż, niesłodzone mleko migdałowe lub kokosowe, a także dodaj odrobinę białka w proszku.

Błąd nr 3: picie dużych ilości wody, aby zachować sytość między posiłkami

Picie odpowiedniej ilości wody jest niezbędne dla dobrego zdrowia. Pragnienie jest często mylone z głodem, ale nawodnienie jest ważne dla trawienia i transportu składników odżywczych. Jednak opieranie się na wodzie w celu zaspokojenia głodu między posiłkami nie jest niezawodną długoterminową strategią żywieniową. Jeśli regularnie głodujesz między posiłkami, rozważ dodanie do swojej diety większej ilości błonnika, niż po prostu picie wody. Ogólnie rzecz biorąc, woda nie ma takiej samej sycącej mocy jak jedzenie. Dzienne spożycie błonnika powinno wynosić co najmniej 25 gramów dziennie. Jedz pełne ziarna i dużo zielonych warzyw.

Błąd nr 4: diety o niższej kaloryczności dają efekty równie szybko

Spożycie mniej niż 1200-1500 kalorii dziennie (w zależności od poziomu aktywności) może powodować niski poziom glukozy we krwi oraz skrajne pragnienie cukru i jedzenia w ogóle. Być może będziesz w stanie trzymać się tej liczby kalorii przez jakiś czas i stracisz trochę na wadze, ale jest szansa, że powrócisz do dawnych nawyków tylko dlatego, że nie jesteś zadowolony, a twoje ciało jest głodne! Unikaj diet, które skutkują efektem jo-jo i jedz odpowiednią ilość kalorii dla swojego metabolizmu, masy ciała i poziomu aktywności. Wybierz dietę, która zapewnia równowagę złożonych węglowodanów, chudych białek i zdrowych tłuszczów.

