Włącz muzykę i zacznij się ruszać. Które tańce najlepiej odchudzają?

Taniec to jeden z najlepszych sposobów na utratę zbędnych kilogramów. Kiedy tańczymy wykorzystujemy mięśnie całego ciała, a przy tym świetnie się bawimy. Rodzajów tańca jest wiele, więc każdy może wybrać trening dopasowany do własnych potrzeb.

Taniec jako spontaniczna aktywność fizyczna

Dużo mówi się o tym, by regularnie się ruszać. To szczególnie istotne, jeśli chcemy zgubić zbędne kilogramy. Jedni zapisują się na zajęcia fitness, drudzy na siłownię, a jeszcze inni jeżdżą na rowerze lub po prostu spacerują. Ważne jest to, by aktywność fizyczna była dla nas przyjemnością. Tylko wtedy nie będziemy się do niej zmuszać. Warto także uwzględnić tzw. spontaniczną aktywność jak właśnie taniec. O zdrowie pomoże także zadbać wykonywanie domowych obowiązków (tak, myjąc podłogę również można tańczyć) czy prace w ogrodzie. Tak naprawdę na koniec dnia liczy się każda aktywność, którą wykonaliśmy, a im mniej czasu będziemy spędzać na siedząco, tym lepsze będzie nasze zdrowie, a i odbicie w lustrze zacznie nas zadowalać.

