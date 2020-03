Dieta jajeczna z kliniki Mayo – na czym polega?

Diety jajeczne cieszą się dużą popularnością. Jajka są zdrowe, jednak spożywane w nadmiarze, mogą szkodzić. Diety, które drastycznie ograniczają liczbę spożywanych kalorii oraz opierają się jedynie na kilku produktach spożywczych, prowadzą do utraty masy beztłuszczowej, czyli mięśni oraz wody, a nie o to przecież chodzi w odchudzaniu.

Dieta jajeczna z kliniki Mayo – podstawowe zasady

Dieta jajeczna, którą opracowali eksperci z kliniki specjalizującej się w leczeniu otyłości to 14-dniowy plan odchudzania, którego jadłospis uwzględnia przede wszystkim jajka oraz surówki. Dzięki niej można schudnąć kilka kilogramów w tydzień (średnio 5-6 kg), jednak spadek wagi nie musi wiązać się z redukcją tkanki tłuszczowej. Tłuszcz gromadzimy latami, więc trudno jest pozbyć się go w 2 tygodnie; lekarze i dietetycy od lat przestrzegają przed „cudownymi” sposobami na szybką redukcję masy ciała, bo powodują one nie tylko redukcję tkanki mięśniowej i wydalanie wody z organizmu, ale także zaburzają przemianę materii, która u osób z nadwagą i tak nie jest zbyt efektywna.

Zasady diety jajecznej Mayo uwzględniają:

codzienne spożywanie 6 jajek ugotowanych na twardo,



codzienne spożywanie świeżych i gotowanych warzyw (z wyjątkiem ziemniaków),



spożywanie niewielkich ilości chudego mięsa oraz chudych wędlin,



przyjmowanie 3 litrów płynów dziennie (woda, niesłodzona herbata i kawa, napary ziołowe, herbatki owocowe)



rezygnację ze spożywania owoców,



rezygnację ze spożywania roślin strączkowych,



rezygnację ze spożywania tłustego mięsa i tłustego nabiału oraz przetworów mlecznych,



rezygnację ze spożywania produktów zbożowych (z wyjątkiem pieczywa chrupkiego),



rezygnację ze spożywania soli, cukru, słodyczy i słonych przekąsek.

W czasie stosowania diety nie należy też pić alkoholu, soków owocowych i napojów gazowanych.

Dieta opiera się na dwóch filarach, czyli gotowanych na twardo jajkach oraz warzywach. Jajka są źródłem pełnowartościowego białka, tłuszczu oraz witamin rozpuszczalnych w tłuszczach; jajka mają podkręcać metabolizm oraz powodować szybką utratę zbędnych kilogramów. Warzywa to dodatkowe źródło witamin, minerałów i błonnika. Mięso, chudy nabiał i pieczywo chrupkie stanowią jedynie dodatek do diety.

Ten plan żywieniowy uwzględnia spożywanie 3 posiłków w ciągu dnia, a każdy z nich musi składać się m.in. z 2 jajek na twardo i porcji warzyw.

Czy dieta jajeczna jest zdrowa?

Może się wydawać, że dieta jajeczna kliniki Mayo dostarcza do organizmu zdrowe i niezbędne mu składniki odżywcze, jednak to tylko pozory, bo w codziennym jadłospisie brakuje m.in. dostarczających nam energii węglowodanów. To typowa monodieta, która nie zaspokaja minimalnego zapotrzebowania naszego organizmu na energię, co skutkuje pogorszeniem samopoczucia i spowolnieniem metabolizmu. Niska kaloryczność dziennego jadłospisu nie wpływa pozytywnie na zdrowie i samopoczucie, choć pozwala szybko chudnąć, ale efekt ten jest krótkotrwały, bo po zakończeniu diety szybko może pojawić się efekt jo-jo.

Dieta jajeczna jest sposobem na szybką redukcję zbędnych kilogramów, ale nie są to jedynie kilogramy tkanki tłuszczowej. Wykonywane u osób stosujących dietę jajeczną analizy składu ciała wykazały, że dieta Mayo powoduje przede wszystkim redukcję tkanki mięśniowej oraz ułatwia pozbycie się nadmiaru wody z organizmu, więc nie zapewnia efektu, który jest celem stosujących ją osób. Na diecie Mayo można schudnąć, ale to dość ryzykowny model żywieniowy, dlatego warto postawić na mniej monotonną, zdrową i różnorodną dietę, która dostarcza minimum 1500 kcal na dobę i pozwala znaleźć siły na aktywność fizyczną, bo na diecie jajecznej ciężko jest zmotywować się do ćwiczeń.

