Jak zmotywować się do ćwiczeń? To łatwiejsze, niż myślisz

Jak zmotywować się do ćwiczeń? Przede wszystkim: skutecznie. A ćwiczyć warto. Ale zamiast posługiwać się frazesami, przejdźmy do rzeczy.

Zobowiąż się do 10 minut ćwiczeń

A to tylko na dobry początek. Zwykle bywa tak, że kiedy nie ma z tobą kumpla, z którym możesz poćwiczyć, albo kiedy jesteś wyczerpany napiętym harmonogramem w pracy lub po prostu usprawiedliwiasz się, możesz bardzo łatwo przekonać się, że nic nie usprawiedliwi cię przed tym, by nie ruszyć się nawet na skromne 10 minut.

Wiedz, że wszystko, co uda ci się zrobić przez 10 minut, zadziała. Możesz włączyć muzykę i tańczyć w domu, wyjść na basen, a czasem wybrać się na zwykły spacer lub jogging.

Gdy twoje ciało zacznie się poruszać, poczujesz ten rytm i będziesz ćwiczyć zapewne przez dłuższy czas.

Zafunduj sobie masaż

Nie pozwól na to, by sztywność lub ból zniechęciły cię do wylania tych kilku kropel potu na treningu. Sięgnij po wałek z pianki, aby się rozluźnić i poczuć zregenerowanym.

Wyjdź na zewnątrz

Oddychanie świeżym powietrzem i przebywanie w naturalnym otoczeniu sprawia, że ​​będziesz mniej rozproszony i bardziej zmotywowany.

Zbuduj własną społeczność

Kiedy angażujesz się w ćwiczenia ze znajomymi, mniej prawdopodobne jest, że zdezerterujesz, bo nie będziesz chciał zawieść swoich towarzyszy.

Jest to przydatne zwłaszcza jeśli masz sześcioro znajomych do ćwiczeń, z których każdy woli ćwiczyć na różne sposoby o różnych porach dnia, więc zawsze jest ktoś, kto chce przyjść na trening.

Weź udział w zajęciach grupowych

Zajęcia fitness w zorganizowanych grupach są inspirujące z natury – w klubie leci optymistyczna muzyka, panuje wspólna, dobra energia, a przy tym nie czujesz się samotny. I to jest przepis na sukces w dniach, w których potrzebujesz zwiększonej motywacji i wytężonych sił, aby pójść na siłownię.

Przekąska? Zdrowe węglowodany

Jedz zdrowe węglowodany, takie jak banan lub słodki ziemniak, aby uzyskać dodatkowy zastrzyk energii potrzebny do pokonania kilku kilometrów na bieżni.

