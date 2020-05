Obalamy 6 popularnych mitów na temat chodzenia

Chodzenie to jedna z aktywności cechujących się wysokim wskaźnikiem uczestnictwa – w końcu, w zasadzie mamy wszystko, co jest potrzebne: nogi i buty. Chodzeniem zajmuje się regularnie 145 milionów dorosłych, a liczba ta wciąż rośnie. To także jeden z najprostszych sposobów na zwiększenie tętna.

Jednak jeśli chodzi o ćwiczenia, chodzenie nie zawsze zyskuje szacunek, na jaki zasługuje – a czasy się zmieniają, mamy dziś dostęp do wiedzy, która pozwala nam optymalizować tę aktywność. Zanim uznasz ostatecznie, że chodzenie nie jest opłacalnym treningiem, postaramy się przekonać cię, że jest kompletnie inaczej! Obalimy za chwilę kilka popularnych mitów dotyczących chodzenia.

Czytaj także:

11 korzyści ze spacerowania. Ruszaj w drogę po dobre zdrowie

Popularne mity na temat chodzenia – obalone

Czytaj także:

Tomofobia. Kto i dlaczego boi się lekarzy w dobie COVID-19?