Ta kobieta schudła 45 kg. Ma 8 świetnych porad na temat odchudzania

Ilana Muhlstein to amerykański zarejestrowany dietetyk i jednocześnie autorka książki „You Can Drop It!”. Kobieta straciła aż 45 kg i utrzymała wagę. Dzisiaj mówi:

– Ludzie zawsze pytają mnie, jak schudnąć. Nigdy nie dostawałam takich pytań częściej niż podczas tej pandemii, kiedy wszyscy tkwimy w domach, stresując się wszystkim, także jedzeniem.

Teraz, gdy miasta ponownie zaczynają tętnić życiem, choć mimo wszystko dzieje się to powoli, prawdopodobnie wielu z nas chciałoby wiedzieć, jak wrócić do formy. Muhlstein napisała swoją nową książkę po to, aby poprowadzić cię przez cały proces odchudzania. Jednak najpierw chciała podzielić się z internautami jej kluczową ósemką porad na zrzucenie zbędnych kilogramów i utrzymanie wagi. Cały proces jest bezpieczny i pozwala na to, by efekty pozostały z nami na stałe. – Te punkty działają w moim przypadku, zadziałały w przypadku tysięcy moich podopiecznych i będą także działały w twoim przypadku – mówi specjalistka.

Schudła dzięki tym ośmiu prostym sztuczkom

