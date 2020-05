Odchudzanie po trzydziestce. 5 obowiązkowych zasad

Większość osób po trzydziestce zauważa, że zaczyna przybywać im dodatkowych kilogramów. Nie zawsze są to kilogramy bezpośrednio związane ze stosowaniem wysokokalorycznej, niezdrowej diety oraz brakiem aktywności fizycznej. Często przyczyną nadmiernego przybierania na wadze po 30. roku życia jest spowolniony metabolizm.

Dlaczego tyjemy po trzydziestce?

Kończąc trzydzieści lat, nie musimy zacząć tyć, jednak w przypadku wielu osób przekroczenie tej granicy wieku wiąże się z problemami z utrzymaniem prawidłowej masy ciała. Dlaczego tak się dzieje? Powodów takiego stanu rzeczy jest kilka, jednak najważniejszym z nich jest spowolniony metabolizm. Nasza przemiana materii po trzydziestce zaczyna stopniowo zwalniać, co skutkuje łatwiejszym przybieraniem na wadze nawet w sytuacji, gdy zdrowo się odżywiamy. Czasami wystarczy nieznaczna zmiana trybu życia lub sposobu odżywiania, aby waga zaczęła pokazywać kilka kilogramów więcej. Oprócz spowolnionego metabolizmu na łatwiejsze odkładanie się tkanki tłuszczowej po trzydziestce wpływa też układ hormonalny, który stopniowo zaczyna nieco inaczej funkcjonować. Nie bez znaczenia dla sylwetki jest też codzienny stres i szybkie tempo życia, które dotykają większość trzydziestolatków. Ważne: po trzydziestce często zaczynają rozwijać się schorzenia, których objawem może być przybieranie na wadze np. choroby tarczycy, dlatego problemy z utrzymaniem szczupłej sylwetki oraz niekontrolowane, nagłe przybieranie na wadze trzeba zawsze skonsultować z lekarzem.

Jak schudnąć po trzydziestce? 5 podstawowych zasad

1. Zapomnij o głodówkach

Głodówka nie jest sposobem na zdrowe odchudzanie, a stosowana po trzydziestce może jedynie zaszkodzić i dodatkowo utrudnić redukcję zbędnych kilogramów. Wybierając dietę odchudzającą, warto zastanowić się nad tym, jaki cel chcemy osiągnąć. Jeżeli zależy nam na skutecznym i zdrowym odchudzaniu, musimy zdecydować się na zdrową dietę, która będzie dopasowana do indywidualnych potrzeb. Możemy też postawić na uniwersalne zasady zdrowego odżywiania, które także pomagają systematyczne i bezpiecznie gubić zbędne kilogramy. Dla zdrowia lepiej nie stosować diet, których dzienna kaloryczność jest niższa niż 1500 kcal.

2. Ćwicz codziennie

Codzienna aktywność fizyczna pomaga utrzymać przemianę materii na optymalnym dla spalania tkanki tłuszczowej poziomie. Nie musimy decydować się na tradycyjne ćwiczenia, zwłaszcza teraz, gdy siłownie, kluby fitness czy pływalnie zostały zamknięte. Codzienna gimnastyka w domu, na balkonie lub w plenerze to sposób na wsparcie stosowanej diety i szybsze odzyskanie szczupłej sylwetki. Zamiast gimnastyki możemy też postawić na ruch w nieco innej formie; możemy tańczyć, skakać na skakance, zdecydować się na domowy aerobik lub wybrać każdą inną formę aktywności, która nie będzie kolidowała z wprowadzonymi w kraju obostrzeniami. Ruch to zdrowie oraz sposób na podkręcenie spowalniającego po trzydziestce metabolizmu, o czym warto pamiętać nie tylko podczas odchudzania.

3. Regularnie spożywaj posiłki

Regularne spożywanie posiłków to klucz do skutecznego odchudzania nie tylko po trzydziestce. Aby szybciej chudnąć, trzeba pamiętać o tym, aby jeść 5-6 posiłków w ciągu dnia, dzięki czemu zapewnimy organizmowi stały dopływ życiodajnej energii i unikniemy spowolnienia metabolizmu. Regularne spożywanie posiłków to także sposób na dobre samopoczucie i ograniczenie ryzyka rozwoju insulinooporności, która jest wstępem do cukrzycy typu 2.

4. Wybieraj zdrowe i różnorodne posiłki

Monotonna dieta nie tylko zmniejsza motywację do odchudzania, ale także niekorzystnie wpływa na stan zdrowia. Dieta po trzydziestce powinna uwzględniać przede wszystkim warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, chude mięso i ryby, nabiał o niskiej zawartości tłuszczu, a także spore ilości wody. Komponowane posiłki powinny nie tylko smakować, ale także dobrze wyglądać, bo wówczas przyjemność z jedzenia jest największa.

5. Ogranicz stres

Stres jest wrogiem naszego zdrowia oraz szczupłej sylwetki. Podchodząc do stosowania diety w nerwowy sposób, na pewno nie osiągniemy wymarzonych efektów w postaci lepszego samopoczucia i pięknej sylwetki. Z tego względu dietę odchudzająca trzeba rozpocząć, kiedy nasze życia dobrze się układa i możemy w pełni wykorzystać pozytywne nastawienie do świata i nas samych.

Czytaj także:

Tobie też się przytyło? Sprawdź, jak schudnąć po pandemii